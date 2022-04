"Vesuvio lavali con il fuoco", nuove gravi offese contro i napoletani

Non solo la sconfitta sul campo, con un 2 a 3 che rende in salita il cammino del Napoli verso lo scudetto, ma anche gli ennesimi cori contro i napoletani giunti dal settore ospiti dello stadio. Una domenica da dimenticare per i tifosi partenopei, i quali hanno mal digerito la vittoria della Fiorentina al “Maradona”. Ancora una volta, la squadra viola ha messo i bastoni tra le ruote agli azzurri, che viaggiavano spediti alla conquista della vetta della classifica con una serie di risultati positivi consecutivi. Ma a far male ai napoletani sono stati i soliti cori offensivi ascoltati prima dell’inizio della partita.

Alcuni pseudo tifosi della Fiorentina avrebbero urlato all’indirizzo dei 50mila supporter del Napoli frasi come: “Vesuvio lavali col fuoco” , le stesse utilizzate in occasione di Atalanta-Napoli appena una settimana fa. Sembra essere diventata un’abitudine quella dei tifosi delle squadre del nord di inveire contro i napoletani usando espressioni discriminatorie e razziste. Adesso le immagini delle telecamere dovranno essere vagliate per identificare gli autori dei cori offensivi che potrebbero essere puniti con il Daspo.

Purtroppo, come riporta il quotidiano napoletano Vesuvio live, non sono solamente i tifosi del nord a prendersela con gli abitanti della città partenopea. Anche in Campania ci sono ultrà di squadre della regione che offendono il popolo partenopeo. È accaduto, infatti, che cori razzisti si sono sentiti anche dagli spalti dello stadio di Avellino, dove i tifosi della compagine locale hanno attaccato gli avversari della Turris, la squadra di calcio di Torre del Greco, città proprio del Vesuviano.