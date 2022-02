Il video della rapina finisce sui social: arrestati tre ladri che avevano rubato in un bar pasticceria

Hanno finto di essere normali clienti, consumando cornetti e cappuccini, ma dopo aver fatto la colazione hanno rapinato un bar pasticceria di Castello di Cisterna, nel Napoletano. I tre ladri, che hanno agito a volto scoperto, hanno picchiato un dipendente del locale costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, appena 130 euro. La fuga dei malviventi, però, è durata poco. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono state pubblicate sui social network e per i carabinieri non è stato difficile individuare gli autori del colpo, i quali sono stati fermati nel giro di poche ore.

Alla vista delle forze dell’ordine i rapinatori hanno cercato di fuggire, ma senza successo, poiché sono stati acciuffati con facilità. Si tratta di tre uomini di nazionalità italiana di 40, 22 e 20 anni. Due dei ladri hanno anche precedenti penali. La denuncia ai carabinieri era stata effettuata dalla proprietaria del bar pasticceria, una donna originaria del Venezuela. Il dipendente, un 67enne, anch’egli venezuelano, è stato soccorso in ospedale per i pugni ricevuti al volto e all’addome.

Nei confronti dei tre balordi pendono le accuse di rapina aggravata e lesioni. La titolare del bar pasticceria ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno: “Adesso siamo tutti più tranquilli, quei tre, almeno per un po' di tempo, non saranno in circolazione. Non so chi abbia postato quel video sui social: immagino che lo abbia fatto qualche negoziante nostro vicino proprio con lo scopo di diffondere le immagini di persone pericolose. Vogliamo ringraziare queste persone” .

Ora si procederà al riconoscimento dei rapinatori, i quali finiranno a processo. Non erano armati e questo potrebbe alleggerire la loro posizione. I ladri non sono di Castello di Cisterna; due abitano a Nola mentre il terzo risiede ad Avellino.