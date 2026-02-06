Nasce lo Spazio Nuvola di Terna. Il nuovo welfare per neo-mamme

Si chiamerà Spazio Nuvola e sarà un progetto pilota di prossima apertura a Roma. È un'altra iniziativa all'interno della People Strategy di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, che pone l'attenzione sulle persone e sul loro benessere dentro e fuori l'azienda. Questo nuovo ambiente, realizzato dal Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, è stato progettato nella sede romana per favorire un migliore equilibrio delle mamme che, pur rientrando al lavoro, continuano l'allattamento. Uno spazio estendibile ad altri uffici sul territorio: le mamme potranno, in un ambiente idoneo e rispettoso delle esigenze di salute e privacy, tirarsi il latte per poi darlo al bambino o alla bambina successivamente.

Il servizio offerto da Terna, come tutti quelli a supporto del dipendente, è prenotabile tramite un'applicazione a disposizione delle mamme. Lo Spazio Nuvola è nato da un'idea di alcune dipendenti alle prese con il ritorno in ufficio dopo la maternità. Questo progetto a tutela della genitorialità è in linea con un'altra iniziativa lanciata dal Gruppo che ha l'obiettivo di coinvolgere i dipendenti attraverso la modalità degli Employee Resources Group (ERG). In questo modo, le persone possono contribuire al benessere organizzativo proponendo idee che migliorano i processi e i progetti aziendali. Il primo di questi è stato dedicato alla genitorialità, per arricchire l'esperienza dei neopapà e mamme, con un focus proprio sul back to work dopo la maternità. Venti mamme e papà si sono focalizzati su tre aree di lavoro: Strumenti a supporto della Genitorialità, Spazio Ascolto Genitori e Formazione Manager. Sono state proposte 12 idee complessive che lo Steering Committee valuterà al fine di arricchire la già solida Parental Journey in Terna. La People Strategy di Terna è l'abilitatore fondamentale del Piano Industriale di Terna 20242028, in particolare attraverso le leve dell'attraction e dello sviluppo dei talenti, con l'obiettivo di assicurare le migliori competenze e know-how a supporto della realizzazione degli obiettivi di Piano. Attraverso la People Strategy, Terna garantisce lo sviluppo di una cultura dell'eccellenza, basata sul merito, sul rispetto e la valorizzazione delle diversità e unicità delle persone. Il Gruppo crede fortemente nel lavoro per obiettivi e sostiene la flessibilità e l'equilibrio tra vita professionale e lavorativa: in tal senso l'azienda ha siglato con le Organizzazioni Sindacali un nuovo accordo di smartworking migliorativo rispetto al precedente. Per andare incontro alla flessibilità nell'organizzazione del lavoro, Terna si è dotata di 2 sedi di co-working, a Roma, che consentono di ridurre gli spostamenti casa-lavoro. Per favorire la mobilità sostenibile ma anche il benessere finanziario, Terna rimborsa l'abbonamento ai mezzi pubblici nelle principali città dove ci sono le sue sedi, e offre convenzioni con la mobilità elettrica. Molta attenzione è dedicata alle giovani famiglie con il beneficio dell'asilo nido nell'headquarter di Roma che è stato esteso al resto dell'organizzazione attraverso un contributo che Terna rimborsa su tutto il territorio nazionale, pari al 60% della retta mensile del nido.

Sono aumentati i giorni di permesso retribuito per i padri in occasione della nascita di un figlio/a - in aggiunta a quelli di congedo previsti dalla legge, e aumentato il numero di permessi per situazioni di particolare gravità per l'assistenza familiare.

Infine, Terna ha lanciato un importante programma dedicato al benessere e all'equilibrio personale, che propone, tramite una piattaforma online, sessioni individuali con professionisti clinici che supportano le persone ad affrontare difficoltà psicologiche, a migliorare la gestione del tempo e a dare supporto ai neogenitori al rientro al lavoro. Per Terna, la salute delle persone è una priorità. Dati concreti e risultati misurabili testimoniano la partecipazione attiva e il coinvolgimento di una gran parte della popolazione aziendale.