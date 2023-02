"È lui il rapinatore", ma era all'estero. Si fa 12 anni di carcere per errore

Nikola Kastratovic ha 31 anni. Gli ultimi 10 li ha vissuti come fossero "in un incubo" perché a causa di uno scambio di persona è stato condannato a 12 anni di reclusione. " Mi sento come chi è appena uscito dall'inferno ", racconta il giovane finito coinvolto giudiziariamente in una rapina senza che lo fosse davvero.

Cosa è successo

È la notte del 3 gennaio 2013 quando a Gazzolo d'Arcole, nei pressi di Verona, un uomo si intrufola in una villa per rubare ogni oggetto prezioso. La vicenda si conclude con una sparatoria. Nikola per questo fatto viene arrestato, detenuto e condannato a 12 anni nonostante quella sera lui fosse in Serbia " a festeggiare il Capodanno con amici ". Intervistato dal Corriere del Veneto, racconta che la prima reazione che ha avuto una volta che la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato il primo grado assolvendolo per non aver commesso il fatto è stato un pianto liberatorio dopo un decennio di calvario. " Vivevo in costante stress e paura di ciò che il nuovo giorno avrebbe portato, dopo tutto quello che io e la mia famiglia avevamo già passato onestamente era molto difficile andare avanti. Non è facile convivere con quel pensiero, è terribile non sapere cosa avrebbe portato il domani... ", spiega il trentenne. La sua più grande paura, infatti, dopo aver passato 12 mesi detenuto era la possibilità di tornare in cella.

Chi lo ha aiutato

Mentre la sua forza è stata la fede in Dio e il suo avvocato. " In quei momenti così difficili ho confidato solo in Dio e nelle capacità del mio avvocato Fabiana Treglia che mi incoraggiava ad avere fiducia, perché la verità sarebbe venuta a galla. Ci sono voluti 10 anni, ma ora che la mia innocenza è stata finalmente riconosciuta, posso credere di nuovo nella giustizia ", racconta Nikola. Lo hanno aiutato molto anche una coppia di amici e soprattutto sua moglie. Quest'ultima, certa dell'innocenza del marito, nonostante una prima condanna a 12 anni è rimasta al suo fianco. Una vicenda che gli ha creato non pochi problemi anche in Serbia, dove abita. " Ho avuto problemi per questa vicenda. Ora lavoro da molto tempo, ho creato una famiglia, che è la gioia più grande della mia vita, e ho avuto una bellissima figlia. Per quanto riguarda il futuro - continua - vorrei avere altri figli ed educarli a diventare persone buone, laboriose e oneste, come hanno fatto i miei genitori con me ". Il periodo più duro in assoluto è stata la detenzione. Arrestato al confine croato, trascorre due mesi e mezzo in prigione. " Per me che sono serbo è stato difficilissimo ".

Le condizioni in carcere