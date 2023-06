60 anni della scuola materna "Don Stefano Bianchi", arrivano a festeggiare i paracadutisti

Dal cielo, facendo svolazzare un tricolore di oltre 150 metri, sono scesi tra gli applausi e la grande emozione di oltre 300 bambini accompagnati da genitori e fratellini, 5 paracadutisti del Parà team Asti. L'occasione era davvero particolare e con l'esibizione, che ha tenuto con il naso all'insù tutti i partecipanti, hanno voluto festeggiare un traguardo importante; i 60 anni della scuola materna Don Stefano Bianchi di Buccinasco. Capitanati da Claudio Borin, si sono lanciati, sulle note dell’inno di Mameli, da 1.200 metri di quota, Alessandro Biano, Arnaldo Tavola, Leonardo Bruno e Vincenzo Cereda. Cinque "puntini" che hanno colorato il cielo con la grande bandiera italiana e una vela celebrativa dei sei decenni dell’asilo.

" Volevamo lasciare un segno indimenticabile di questa giornata perché la nostra scuola materna è speciale e un traguardo così importante deve essere festeggiato in maniera adeguata. E’ stato il nostro modo di ricordare e ringraziare don Stefano, un grande uomo e un grande educatore che, nel 1963, riuscì a costruire un asilo là dove c’erano solo campagne. Oggi la nostra scuola materna è la più grande di Buccinasco, offre un servizio riconosciuto, non solo come una vera eccellenza nel panorama italiano, ma anche come un valido esempio di sussidiarietà " ha raccontato commosso Davide Bertani, vice presidente dell’istituto.

Una storia importante che ha trasformato un comune in comunità

Per capire l'emozione e l'orgoglio di questo lungo traguardo, è importante ricordare i passi importanti che sono stati fatti 60 anni fa, nella costruzione di un'istituto che è diventato il centro pulsante di una comunità. All'epoca, la fine del primo decennio post-bellico, iniziava l'espanzione produttiva e quelli che prima erano piccoli centri attorno ad una città, diventarono residenze per lavoratori che "emigravano" in quelle terre trasformando il tessuto produttivo, costruendo fabbriche e creando nuovi posti di lavoro.

Questo "nuovo mondo", necessitava però di strutture per porre radici ed espandersi e le difficoltà economiche delle nuove famiglie ad accedere a scuole per i figli troppo distanti e costose, portarono nel settembre 1961, don Stefano, ormai pastore di una comunità impegnata sia nelle fabbriche che nei campi, a costituire quella scuola dell’infanzia che in breve tempo diventò un punto di riferimento per tutta la popolazione di Buccinasco.

Negli anni '70 l'Istituto cresce in maniera eponenziale, tanto che nel 1982 l'allora sindaca Francesca Arnaboldi stipulò una convenzione tra l’ente pubblico e l’ente scuola, suggellando il primo esperimento di “sussidiarietà”. Questa situazione che vide la grande partecipazione delle famiglie con più di 300 bambini e oltre il 40% di questi fino ai sei anni, fu un grande successo fino al 2012. Ma l'instabilità politica di quegli anni e le difficoltà finanziarie dei Comuni, portarono a sciogliere l'amministrazione da parte del commissario prefettizio, che revocò la convenzione annullando i contributi versati alla scuola dal comune, scatenando la grande rabbia dei genitori, impossibilitati a pagare una retta lievitata in modo esponenziale.

L'anno successivo con la nuova amministrazione, il sindaco Giambattista Maiorano riconosce la funzione educativa e di cooperazione della scuola parrocchiale, portando alla luce la difficoltà delle strutture pubbliche, che non riuscivano a rispondere al bisogno dei cittadini. È così che nel 2019, grazie a un lavoro condiviso con fiducia e stima reciproca tra Cda della scuola e comune, col sindaco Rino Pruiti e il suo vice David Arboit si giunge ad un assetto stabile e legittimo. Oggi, la scuola materna parrocchiale Don Stefano Bianchi festeggia i suoi primi 60 anni con le famiglie, i bambini e le istituzioni, alla presenza oltre del sindaco Pruiti, degli assessori Martina Villa e Stefano Parmesani e numerosi consiglieri comunali. Ma è la gioia degli oltre 300 bambini che ha fatto grande una festa delle famiglie, coronata dall'esibizione dei paracadutisti, un esempio di comunità coesa che parte proprio dalla scuola.