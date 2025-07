A 71 anni è morto Raffaele Fiore, brigatista che prese parte al sequestro Moro

A 71 anni è morto Raffaele Fiore, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, coinvolto nel sequestro di Aldo Moro. A darne notizia è stato l'avvocato Davide Steccanella. Nato a Bari il 7 maggio 1954, Fiore è stato arrestato a Torino nel 1979 e condannato all'ergastolo nel processo "Moro Uno", la prima e più importante assise giudiziaria che fece luce sugli eventi del sequestro e sulle responsabilità dei brigatisti coinvolti. Dal 1997 era in libertà condizionale e ha lavorato in una cooperativa, misura confermata dieci anni dopo. Non si è mai pentito o dissociato dalle Brigate Rosse.

Nel corso degli anni ha diretto la colonna torinese delle Br e partecipato all'agguato di via Fani, il 16 marzo 1978, durante il quale vennero uccisi i cinque uomini della scorta del presidente della Dc. Secondo le ricostruzioni dell'epoca lui era parte del gruppo di quattro brigatisti travestiti da avieri che aprirono il fuoco ma il suo mitra si inceppò e gli impedì di colpire l'auto su cui viaggiava Moro con la scorta. In quell'assalto morirono i carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi, gli agenti di polizia Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.

Sempre secondo le ricostruzioni, fu lui che estrasse dall'auto il presidente della Dc e lo trasferì sulla Fiat 132 blu che era stata preparata per la fuga. Iniziarono così i 55 giorni di prigionia per Moro, che si conclusero tragicamente con il ritrovamento del corpo in via Caetani il 9 maggio 1978.