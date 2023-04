Camionisti cercasi: 4 mila euro netti al mese e casa gratis

E’ caccia aperta agli autisti di Tir, sempre più introvabili. Una caccia al tesoro che vale una retribuzione fino a 4 mila euro netti al mese, in base all’esperienza e alle capacità. Tutto garantendo qualità del lavoro, incrementi meritori e soprattutto anche la casa in affitto per lavoratori stranieri. Così Germani, azienda di San Zeno (Brescia) specializzata in trasporti di sostanze chimiche, ha lanciato la sua maxi-offerta di lavoro su larga scala per 70 autisti. Un annuncio che strizza l’occhio alla manodopera straniera offrendo “facilità di locazione abitativa“.

Il precendente casting per camionisti

Già nel giugno scorso l’azienda aveva aperto un bando per 50 autisti, ai quali però veniva promesso un bonus alla firma di 5-6 mila euro mentre lo stipendio prospettato era di 2.800-3.500 euro, oltre a 13esima e 14esima. Migliaia le telefonate che avevano intasano i centralini di Germani. Un casting che dopo un mese, al termine cioè di tutti i colloqui di valutazione, una quarantina di persone risultava già entrata in servizio, molte delle quali provenienti da fuori provincia. L’offerta attuale della Germani è chiara: i candidati dovranno essere muniti di patente CE, devono conoscere la lingua italiana scritta e parlata e devono avere provata esperienza nella conduzione di autoveicoli pesanti.

I requisiti richiesti dalla Germani

Sul piatto anche cinque posizioni lavorative “in ufficio“: 3 per responsabili operativi destinati al coordinamento e gestione conducenti, gestione di attività e relazioni con il pubblico (stipendio fino a 3.000 euro netti per chi ha esperienza e fino a 2.000 euro netti per chi è da formare); e 2 per figure professionali con esperienza HSE (salute, sicurezza e ambiente) e QSA (qualità, sicurezza e ambiente).