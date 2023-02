Ancora terrore a Termini. 46enne accoltellato da 3 stranieri per 20 euro

L'incubo si è ripetuto a distanza di poche settimane. Sempre alla stazione Termini. Anche stavolta con un raptus di inaudita violenza. Sta lottando tra la vita e la morte Arturo Luca Battisti, il 46enne milanese che domenica scorsa, 5 febbraio, è stato brutalmente aggredito fuori dal terminal capitolino. Colpito con tre fendenti al torace da tre giovani marocchini, fermati dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, sottoposto a un intervento chirurgico, è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni in un ospedale romano.

L'aggressione e l'allarme sicurezza

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i tre stranieri - frequentatori abituali della zona adiacente alla stazione - avevano tentato di rapinare il malcapitato, sottraendogli uno smartphone e venti euro. L'aggressione, avvenuta attorno alle 23.30, è però sfociata nella violenza e ora il pm Francesco Basentini, che si sta occupando del caso, potrebbe riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale nel malaugurato caso in cui il turista milanese non ce la facesse. L'episodio ha fatto nuovamente alzare l'allarme sul degrado nella Capitale e in particolare nei pressi della stazione Termini, dove nelle scorse settimane si era verificato un feroce accoltellamento ai danni di una turista israeliana.

La turista accoltellata

Era il 31 dicembre scorso quando la 24enne era stata avvicinata da un uomo mentre di stava apprestando ad acquistare de ticket di viaggio proprio all'interno dello scalo ferroviario. Il malvimente, travisato in volto, aveva all'improvviso estratto un coltello e lo aveva affondato contro la giovane. Poi era scappato via, nascondendo la lama. Sebbene la zona fosse presidiata dalle telecamere, per lunghe ore l'aggressore era sembrato impossibile da identificare. Le investigazioni avevano poi portato all'arresto a Milano di un senzatetto polacco, Aleksander Mateusz Chomiak, accusato di essere il responsabile del raid alla stazione romana.

Degrado e violenza, l'escalation a Roma

Per quanto grave, il caso del dicembre scorso si era aggiunto a una serie di altri episodi di degrado e di violenza registrati nei pressi dello scalo capitolino. Inoltre, proprio nei giorni successivi all'accoltellamento della 24 israeliana, una donna era stata colpita con un sasso per essere intervenuta in difesa di un turista americano che stava per essere raggirato da una borseggiatrice.