Addio al dj Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni

Si è spento a soli 35 anni Michele Noschese, noto dj producer napoletano conosciuto da molti con il nome di Dj Godzi. Il giovane è deceduto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio a Ibiza, dove viveva da oltre 10 anni.

Ad annunciarne la scomparsa dell’artista partenopeo sono state diverse pagine social dedicate alla musica elettronica e i tanti amici e conoscenti che hanno scritto messaggi di cordoglio.

Al momento non si conoscono le cause della morte di Noschese. Le autorità spagnole sono a lavoro per ricostruire le ultime ore dell’artista. Quest’ultimo era molto noto non solo ad Ibiza ma anche a Londra, Parigi, Barcellona e New York, città dove spesso si esibiva.

Mood Child Art, piattaforma e label molto attiva in ambito techno-house, lo ha ricordato in una storia su Instagram in cui scorrono alcune immagini di Godzi: "Siamo veramente addolorati da questa notizia, Michele aveva un cuore gentile e faceva parte della famiglia Mood dopo aver pubblicato il suo edit Love This Game su Mood Edits".

"La mia passione per la musica nasce a quindici anni, poi è arrivata la consolle – ha raccontato Godzi in un’intervista per Canale 8 nel 2023 -. La mia musica è più tech-house che house vera e propria. Ibiza è la patria della mia musica. A Londra ho vissuto solo due anni ma mi ha aiutato molto a formarmi musicalmente. Prima dei miei set sono solito prepararmi una base, che poi però non seguo mai perché ogni luogo è differente e ogni pubblico ha una sua esigenza. A un giovane dj direi di impegnarsi dalla mattina alla sera davanti al Pc per comporre musica elettronica".

Laureato in Economia, Michele Noschese aveva

anche la passione per il calcio. Da giovanissimo era arrivato fino alla Serie A svizzera ma aveva abbandonato la carriera calcistica per seguire la passione per la musica. Ibiza era così divenuta il suo rifugio creativo.