Addio a Elisabetta Baldi Caponnetto, la moglie del fondatore del pool antimafia di Palermo

Ci ha lasciato nella giornata di oggi, domenica 2 luglio, Elisabetta Baldi Caponnetto, moglie del giudice e fondatore del pool antimafia di Palermo Antonino Caponnetto. La donna si è spenta alla veneranda età di 101 a Firenze, capoluogo della Regione che le ha dato i natali.

Cittadina onoraria di vari Comuni

Nata a Pistoia il 1 maggio 1922, la Baldi Caponnetto è stata la moglie del magistrato Antonio Caponnetto, fondatore e capo del pool antimafia di Palermo. Fu la compagna di un uomo che operò per la legalità, guidando dal 1983 al 1990 il pool istituito da Rocco Chinnici. Caponnetto lavorò con personaggi del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dopo la morte del marito – il giudice Caponnetto morì a Firenze il 6 dicembre 2002 a seguito di una lunga malattia -, Elisabetta Baldi Caponnetto inaugurò insieme a un gruppo di amici fidati la Fondazione Antonino Caponnetto (giugno 2003). Si tratta di una fondazione che ha sede legale a Firenze e che ha fra i suoi obiettivi la lotta contro le mafie e la criminalità organizzata. Un impegno costante portanto avanti con lo studio e la pubblicazione di documenti relativi alle infiltrazioni della malavita in Italia e oltre i confini nazionali. Insieme a Giuseppe Antoci, Elisabetta Baldi Caponnetto è stata presidente ad honorem della fondazione.

Per anni la donna si è spesa per la causa, partecipando anche ad incontri nelle scuole. Appuntamenti a cui non è mai mancata, almeno fino al 2014. Una vita intensa, quella di Elisabetta Baldi Caponnetto, fatta anche di sacrifici, quelli della donna di un magistrato, che conosce bene tutti i rischi. È stata amata e apprezzata nel Paese, tanto da ricevere la cittadinanza onoraria in vari Comuni italiani, tra cui la stessa Palermo.

Elisabetta Baldi Caponnetto è morta oggi all'età di 101 anni, lasciando tre figli e cinque nipoti.

Il cordoglio

" La Fondazione Caponnetto ricorda la nostra Maestra di vita Nonna Betta Caponnetto. Sarà un esempio per tutti noi ", si legge nel messaggio del presidente della fondazione Salvatore Calleri riportato da Agi.