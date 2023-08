Addio al presidente di Saclà, è morto a 84 anni Lorenzo Ercole

Lorenzo Ercole, presidente della Fratelli Saclà, è deceduto nella tarda serata di ieri all'età di 84 anni. Era ricoverato all'Ospedale di Asti. Cavaliere al merito del lavoro, lo scorso anno aveva ricevuto il distintivo d'oro per i 25 anni dalla nomina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 2021 aveva partecipato, con tutta la famiglia, all'inaugurazione di via Pierina Campanella, cofondatrice con il marito, Secondo "Pinin" Ercole, della Saclà, nella zona industriale di corso Alessandria ad Asti. Al suo fianco di Lorenzo, nel momento dell'addio, c'erano la moglie Fernanda e la figlia Chiara, che è adesso al timone dell'azienda di famiglia. La giovane Ceo rappresenta la terza generazione al comando del brand ideato nel lontano 1939 da Secondo Ercole e sua moglie Piera Campanella. Fu loro l'intuizione di conservare gli ortaggi di stagione della valle del Tanaro per poterli rendere pronti all'uso tutto l'anno. Gli anni del grande sviluppo si sono poi susseguiti sotto la guida di Lorenzo e di Carlo, il quale compirà 92 anni a settembre.

Il successo decennale di Saclà

Oggi, con circa 250 addetti (tra interni ed esterni) e 140 milioni di fatturato, Saclà esporta il 50% dei prodotti in 70 paesi del mondo, da Est a Ovest. La famiglia aveva poi lavorato all'ultimo grande progetto fortemente voluto da Lorenzo Ercole: il nuovo stabilimento inaugurato nel 2022 a Castello d'Annone. Si parla di 28mila metri quadrati coperti su un'area di 165mila metri quadrati. " Era un sito industriale in disuso, ci sono voluti anni per smantellarlo e ideare il nuovo lay out con tecnologie di ultima generazione. Papà oggi non è potuto intervenire oggi ma questo è stabilimento è la concretizzazione del progetto che ha voluto fin dal 2014 ", aveva raccontato Chiara, con un pizzico di emozione.