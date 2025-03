Addio a Rino Dondi Pinton: inventò l'amaro Cynar

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva inventato la formula del Cynar, il primo amaro al gusto di carciofo nato in concomitanza col boom economico italiano. Quello imbottigliato "contro il logorio della vita moderna". È morto all'età di 103 anni Rino Dondi Pinton, creatore, insieme all'imprenditore Angelo Dalle Molle, della popolare bevanda commercializzata fin dagli anni '50 dalla G.B. Pezziol di Padova.

Dondi Pinton si è spento nella giornata di sabato 1 marzo. Nel 2021 fu insignito del titolo di "Padovano Eccellente" dal sindaco del capoluogo veneto, suo luogo d'origine. Nel 2022 ottenne dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, a coronamento di una carriera imprenditoriale fatta di importanti tappe. Giovane responsabile della distilleria padovana G.B. Pezziol, rilevata nel 1935 dall'imprenditore veneziano Angelo Dalle Molle, ebbe l'intuizione della ricetta di quello che sarebbe stato il primo aperitivo al gusto di carciofo, la cui formula - ancora oggi coperta da segreto - portò alla nascita di un’icona del bere italiano.

Per affinare la ricetta furono necessari numerosi test, con vari prototipi provati direttamente nei bar di Padova e Venezia. Quella bevanda, nell'Italia del boom economico, conquistò poi una buona fetta di mercato, anche grazie a una efficace campagna pubblicitaria interpretata da Ernesto Calindri, che ne consigliava il consumo "contro il logorio della vita moderna". Negli anni l'amaro ideato da Dondi Pinton riuscì a ottenere una popolarità anche tra le generazioni più giovani, diventando un simbolo di modernità pur mantenendo una base di tradizione.

"Andammo ovunque a presentarlo, in Giappone come a Parigi o in Brasile", ricordava l'imprenditore parlando delle trasferte che lo portarono a viaggiare per mesi in tutto il mondo per seguire da vicino la promozione della sua creazione.

Dopo un periodo di minore diffusione, negli ultimi anni il prodotto è tornato alla ribalta, anche grazie a collaborazioni rivelatesi fortunate come quella con il Venezia Calcio, che ha inserito il logo sulle proprie maglie, contribuendo a una nuova ondata di popolarità sui social.