Lutto a Propaganda Live: morta la violinista Valentina Del Re. Aveva 44 anni

Valentina Del Re durante la trasmissione "Propaganda Live"

È una triste notizia quella della scomparsa della giovane violinista romana Valentina Del Re, nota al grande pubblico per aver fatto parte di diversi programmi tv, tra cui "Propaganda Live". Se n'è andata dopo una malattia contro cui combatteva da tempo. Aveva 44 anni.

Chi era Valentina

Romana, aveva iniziato a studiare musica a 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scegliendo il violino come suo strumento. Diplomata presso il conservatorio di Frosinone e con il M° S. Budeer (Teatro dell'Opera di Roma), si era laureata in filosofia con lode presso l'università di RomaTre. Aveva collaborato come solista e in orchestra nel repertorio per violino solo, in duo e in varie formazioni da camera (Orchestra di RomaTre), ha partecipato a diversi allestimenti teatrali e spettacoli di vario genere e ha suonato in varie trasmissioni televisive come Alla ricerca dell'Arca e Buona Domenica.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare proprio dall'orchestra di Roma Tre: " Il ricordo di uno dei più bei momenti della nostra storia. Era la riapertura dopo il primo Covid e questo Concerto per due violini di Bach con Leonardo Spinedi ce lo terremo nel cuore per sempre ". O il ricordo di Valerio Vicari con cui aveva iniziato aveva condiviso l'esperienza di Roma 3 Orchestra, dopo il periodo del Covid. " Era solare, una persona d'oro, aveva sempre un sorriso per tutti nonostante la malattia ". Esperta in musicoterapia, si era specializzata come assistente per ciechi e ipovedenti e si dedicava a progetti in scuole, centri diurni e nell'ospedale Forlanini di Roma. I funerali si terranni domani 12 aprile alle ore 11 presso il Tempio Egizio.

