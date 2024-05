Aerei, sciopero il 28 maggio: cosa c’è da sapere

Sarà un martedì 28 maggio molto difficile per chi dovrà volare con le compagnie Wizz Air e Air Dolomiti ma anche per i disagi che potrbbero registrarsi a causa dello sciopero di alcune società aeroportuali di terra in numerosi scali italiani. Nel dettaglio, la compagnia low cost ungherese si fermerà per 4 ore dalle 13 alle 17 mentre la compagnia aerea italiana di Lufthansa aderirà allo sciopero per 24 ore.

Cosa accade con Wizz Air

Sulla pagina web dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) sono riportati i dettagli che riguardano Wizz Air. " Dovrà essere assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero" ma saranno anche assicurate le partenze " di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti". Saranno anche garanti sia gli arrivi a destinazione " negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero" così come tutti i collegamenti intercontinentali " in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché il seguente volo in partenza" indicato nel Wmt 6391 da Malpena a Jeddha. Sulla nota pubblicata dall'Enac viene specificato che saranno assicurati " il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili" .

Cosa accade con Air Dolomiti

In questo caso, come anticipato, lo sciopero di Air Dolomiti sarà di 24 ore nell'arco delle quali dovranno comunque essere assicurati tutti gli arrivi a destinazione dei voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Inoltre, come sottolinea l'Enac, saranno assicurati tutti i voli previsti in partenza tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21; " la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e " l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero" . Sono anche assicurati questi due voli in partenza da Verona: il primo EN8211 con direzione Monaco di Baveria e il secondo EN8827 con destinazione Francoforte.

Il personale di terra

Sul sito web del ministero dei Trasporti è stato pubblicato l'elenco di chi sciopera il 28 maggio negli scali aeroportuali indetti dalle sigle Ost Club Trasporti, Osp

Fit-Cisl, Osr Flai Trasporti e servizi che interesseranno una parte del personale degli aeroporti di Linate e Malpensa, Verona, Venezia, Reggio Calabria. Lamezia Terme, Bologna, Napoli, Bergamo Orio al Serio e Roma Fiumicino.