La scomparsa, il maltempo il giallo del relitto: mistero sull'aereo disperso

Era decollato ieri mattina da Modena, con tre persone a bordo, il pilota e due passeggeri, ed era diretto in Francia. L'aereo da turismo di piccole dimensioni decollato dall'aeroporto di Pavullo nel Frignano, incontrato condizioni sfavorevoli e risulta, attualmente, ancora disperso.

Dopo essere sparito dai radar, l'ultima localizzazione è avvenuta in zona Sassalbo, nel comune di Fivizzano, provincia di Massa Carrara, sono state immediatamente avviate le ricerche, proseguite per tutta la sera con mezzi dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Squadre del Soccorso Alpino che sono intervenute sul posto a una "cinquantina di chilometri" dall'Aeroporto G. Paolucci. Sfortunatamente l'oscurità e le attuali condizioni meteorologiche non hanno facilitato l'individuazione del piccolo aereo e le operazioni di ricerca e soccorso che per il momento non possono avvalersi dell'impiego di elicotteri che non avrebbero alcuna visibilità.

Presso lo stesso aeroporto sono infatti presenti "quattro basi di elisoccorso della Regione Emilia-Romagna" per il Soccorso Sanitario di Emergenza e Urgenza, ed è segnalata la presenza fissa di un elicottero Eurocopter Ec 145 dotato di verricello per "l'intervento in zone impervie", sempre operato da personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Da questa mattina le ricerche del Soccorso Alpino si sono "concentrate solamente sul versante parmense e, più precisamente, nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio", spiegano gli operatori che a questo punto si augurano di localizzare il prima possibile aerei scomparso da oltre 24 ore.

Il velivolo in questione, un piccolo aereo da turismo di piccole dimensioni, potrebbe aver tentato un atterraggio d'emergenza e non si può escludere la presenza di superstiti che non hanno avuto la possibilità di lanciare un segnale di aiuto e contattare i numeri

d'emergenza. Anche se, ogni ora che passa, le speranze si affievoliscono. Non sono ancora state diffuse informazioni riguardanti il tipo di velivolo e l'identità dei passeggeri, i quali sappiamo essere di nazionalità francese.