"Contengono aflatossine". Allarme sulle mandorle: quali non mangiare

Nuova allerta del ministero della Salute, stavolta per diramare il richiamo a scopo precauzionale di alcuni lotti di mandorle sgusciate per la possibile presenza di aflatossine. Sono ben tre le marche interessate dalla richiesta di ritiro: Dattilo, Movida Catering e I&D Srl.

Il richiamo del ministero

Ad essere interessate dal richiamo del dicastero della Salute sono le mandorle sgusciate vendute in varie confezioni. Tutte quante sono prodotte dall'azienda I&D Srl, con sede dello stabilimento in via Montegrappa, 37 Frattamaggiore (Napoli) e nome del produttore Almendras Lopez.

Mentre quelle che recano come nome del prodotto lo stesso marchio I&D srl vengono commerciate in vaschette compostabili da 200-400 g, le altre due riportano come marchio Movida catering e Dattilo. Nello specifico, le Movida catering si trovano in commercio in un secchiello di plastica da 1000 g, mentre le Dattilo in bustine da 40g. Insomma, tre confezioni diverse, ma tutte soggette a ritiro per rischio chimico.

Nell'allerta del ministero non vengono riportate le date di scadenza, ma i cittadini vengono invitati a non consumare i prodotti e a riportarli al punto vendita. Per la precisione, delle mandorle I&D Srl sono soggetti a richiamo i lotti 279/22; 280/22; 295/22, delle Movida catering i lotti 277/22; 291/22, e delle Dattilo i lotti 277/22; 290/22.

Il richiamo è stato determinato dalla possibilità della presenza di aflatossine.

Cosa sono le aflatossine?

Come spiegato dall'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), le aflatossine non sono altro che micotossine prodotte da due particolari specie di Aspergillus, dei funghi spesso presenti in zone umide.

Non è infrequente che le aflatossine possano essere rilevate in alcuni alimenti come frutta secca, riso, grano, spezie, oli vegetali grezzi e alcuni semi. In quel caso si parla di contaminazione. L'aflatossina più diffusa è la B1, ed è nota per essere particolarmente genotossica, oltre che cancerogena.

Proprio per i rischi collegati alla presenza di aflatossine, le autorità hanno disposto che la loro presenza negli alimenti deve essere mantenuta al minimo.