Afragola, il dolore della mamma di Martina Carbonaro: "Pagherà"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto". Così scrive su Facebook la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa l'altro ieri il cui corpo è stato trovato questa notte in un casolare diroccato adiacente allo stadio Moccia. "Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre", scrive in un post la madre Fiorenza, pubblicando una foto in bianco e nero della ragazzina.

Tutto il paese piange la giovane uccisa dall'ex, Alessio Tucci, a pietrate e nascosta in un armadio dentro un edificio diroccato. "Una spina nel cuore", definiscono la scomparsa i fedeli che stamani si sono riuniti per pregare nella basilica di Sant'Antonio da Padova ad Afragola che dista qualche centinaio di metri dall'abitazione di via Imbriani, dove la quattordicenne abitava con il papà e la mamma. I frati hanno pregato appena hanno saputo la notizia. ll luogo dove è stato trovato il cadavere della ragazzina dista circa un chilometro dall'abitazione.

Nel condominio dove viveva la vittima sono tutti sconvolti. "Non stiamo dormendo da giorni ", dice in lacrime Bruno Rota, un anziano condomino che ha visto crescere Martina, che frequentava il primo anno della scuola superiore che si trova sul Rettifilo.

Dinanzi alla palazzina cinque, sei persone con gli occhi incollati agli smartphone per seguire gli sviluppi della vicenda. "Non abbiamo parole e non abbiamo più lacrime", dicono. "Siamo stati tutti in angoscia dalla serata di lunedì ma mai avremmo immaginato che finisse così ", aggiungono. "Non meritava tutto ciò ", dice un'anziana