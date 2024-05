Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, la visita ai laboratori chimici d'avanguardia della Sicilia

Sotto la lente finiscono molecole tossiche, ma anche prodotti illegali del tabacco e dei liquidi per le sigarette elettroniche. Si tratta del prestigioso Laboratorio chimico siciliano sviluppato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che svolge svariate attività di controllo, sia istituzionali sia a richiesta di soggetti privati, dove Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è andato in visita per toccare con mano l'eccellanza del lavoro di ricerca e indagine. Tra le ricerche più diffuse, le analisi dei prodotti cosmetici con l’identificazione delle molecole tossiche o irritanti, per le quali il laboratorio di Palermo è l’unico che svolge test in modo particolarmente approfondito, e le analisi sui prodotti del tabacco e sui liquidi per le sigarette elettroniche, durante le quali si ricercano aromi non consentiti dalla Legge.

Le visite territoriali

Il viaggio è stato anche un momento importante per incontrare le tante realtà lavorative e rendere più vicina all'Amministrazione centrale a tutte le sedi, ognuna delle quali è una vera e propria eccellenza con specificità uniche.

“ Conoscere da vicino le direzioni territoriali, che sono il vero volto dell’Amministrazione, ci permette, a livello centrale, di lavorare al meglio. Il coordinamento sinergico tra territorio e centro rende più efficaci le svariate attività dell’Agenzia aumentandone le performance. Le coste siciliane non rappresentano solo i confini italiani ma anche quelli dell’Unione europea, con questa consapevolezza l’ADM svolge qui le sue funzioni a tutela della legalità ed è strategico punto di riferimento per cittadini e Istituzioni ”

L'incontro

Appena atterrato all'Aeroporto Falcone e Borsellino il direttore Alesse ha salutato il personale dell’Adm in servizio e visitato la sede aeroportuale dell’Agenzia. Successivamente insieme alla direttrice Teresa De Luca, Alesse ha incontrato il personale della Direzione territoriale VII Sicilia nonché i dirigenti degli Uffici delle dogane.

I laboratori delle Dogane e dei Monopoli siciliani

Ne esistono due principali, il primo a Palermo e il secondo a Catania, entrambi molto importanti sul territorio per le specificità delle analisi relazzate. Quello di Catania fa capo all'invio dei campionari alle Dogane di Catania, Siracusa ed Augusta e gli U.T.F. di Catania e di Siracusa. Risulta di grande importanza sia per la posizione geografica in cui si trova, al centro di una vasta zona di complessi industriali divenuti imponenti nel giro di pochi anni, sia per dover soddisfare quotidiane urgenti richieste degli Uffici Finanziari che fanno capo al Laboratorio.

Quello di Palermo svolge un'ampia attività analitica interna per analisi d'istituto ed analisi richieste da Enti statali e regionali, ed un'attività esterna presso le industrie dove opera funzioni di consulenza per il controllo soprattutto di concimi complessi.