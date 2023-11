Aggressione ai giornalisti: due anni di reclusione per quattro esponenti della famiglia Casamonica

É arrivata la condanna per quattro componenti della famiglia Casamonica, considerata dagli inquirenti un'organizzazione criminale. I Casamonica sono presenti a Roma e operano nell'area della Capitale, a Frosinone, nella zona dei Castelli Romani e nel litorale laziale. I giudici hanno previsto una pena di due anni di reclusione per tre donne e un uomo del nucleo familiare. L'accusa, per tutti, è di violenza e minacce nei confronti dei giornalisti che nel luglio 2018 stavano documentando gli arresti compiuti nell'operazione "Gramigna a Porta Furba", che viene indicata come una delle roccaforti del clan. Le vittime dell'aggressione sono Floriana Bulfon de la Repubblica e Piergiorgio Giacovazzo del Tg2. La procura aveva, invece, sollecitato per gli imputati un anno e sei mesi di carcere.

La vicenda

Durante l'arresto di appartenenti al clan dei Casamonica, il 17 luglio 2018, i due giornalisti vennero aggrediti con lancio di bastoni e minacce. Alcuni appartenenti alla famiglia Casamonica cercarono di costringere i cronisti a "desistere dall'effettuare videoriprese" . In particolare, i cameramen furono aggrediti, con telecamere strappate di mano, mentre altri lanciarono alcune mazze di legno verso la troupe. Per questo motivo è scattata la condanna. Oltre al reato penale, il tribunale monocratico di Roma ha disposto l'immediata liquidazione dei danni alle parti civili. Insieme ai giornalisti vittime di aggressione si sono costuiti parte civile anche l'Fnsi e la Rai. A rappresentarli in aula è l'avvocato Giulio Vasaturo.

La posizione del legale dei giornalisti