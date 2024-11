Agnelli, per la prima volta dopo anni Margherita incontra i figli in tribunale a Ginevra

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la saga degli Agnelli. La determinazione dell'eredità dell'Avvocato e di sua moglie, Marella Caracciolo, è ancora lontana dall'arrivare a una conclusione e le udienze proseguono, ormai da vent'anni, vedendo gli eredi, schierati su due posizioni contrapposte, affrontarsi colpo su colpo nei tribunali. La citta svizzera di Ginevra è il teatro di uno di questi processi ed è qui che, dopo tanti anni, John Elkann e i fratelli hanno incontrato Margherita Agnelli, loro madre, contro la quale battagliano per contendersi l'enorme patrimonio di Gianni Agnelli. Il filone svizzero è solo uno dei tre sui quali si fronteggiano le parti: oltre a quello di Ginevra, infatti, ce ne sono altri due, in Italia, uno penale e uno civile.

A immortalare l'incontro, che in un certo modo può essere definito storico visto il rango della famiglia, è stato il

vicedirettore di Milano Finanza, Fabrizio Massaro, per Class Cnbc. Sono arrivati alla spicciolata, ognuno con la propria auto, e in tribunale tutti e quattro hanno voluto ribadire la posizione per rivendicare le proprie spettanze.