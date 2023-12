“Aiutatemi a trovarla”. L’appello di Micol Ronchi per la sorella Anastasia di 16 anni

Ennesimo caso di sparizione in Italia e anche stavolta a non aver fatto rientro nella sua abitazione è una minorenne. Si chiama Anastasia Ronchi, ha 16 anni, e vive a Pavia con i suoi genitori. È la sorella dell'influencer e showgirl Micol Ronchi, che ha dato l'allarme condividendo sui suoi profili social l'immagine della sorella e chiedendo informazioni su possibili avvistamenti. La ragazza si sarebbe allontanata volontariamente per poi far perdere le sue tracce. L'ultimo avvistamento è stato in stazione, pere questo motivo si ipotizza che possa essersi allontanata dalla zona del Pavese.

Una segnalazione ritenuta attendibile l'ha localizzata a Binasco, in provincia di Milano, alla fermata degli autobus. Si tratta di un paese che si trova a circa 20 km da Pavia, raggiungibile anche a piedi in circa 4 ore. Ma la giovane è scomparsa il 13 dicembre e in due giorni potrebbe aver raggiunto anche Milano e da lì la stazione Centrale da cui partono i treni per tutta Italia e l'Europa. Quando Anastasia è scomparsa indossava un pesante giaccone Woolrich e un grosso zaino con dei disegni e delle scarpe "forse verdi". " Si è allontanata dal proprio domicilio di Pavia nella giornata di ieri (mercoledì, ndr). È stata vista nei pressi della stazione di Pavia ", ha detto sua sorella Micol in un post social che ha avuto migliaia di condivisioni.

Trattandosi di una minore, le ricerche sono partite immediatamente ma al momento non hanno dato gli esiti desiderati. Della ragazza non ci sono ancora tracce e anche le forze dell'ordine, che stanno raccogliendo anche le possibili segnalazioni, non hanno al momento alcun aggiornamento. La showgirl ha ringraziato tutti per il supporto e si è mostrata in video evidentemente provata per il momento così difficile. Suoi suoi seguitissimi social, inoltre, ha riferito che chiunque avesse informazioni utili alle ricerche può contattare le forze dell'ordine o direttamente lei attraverso il suo profilo Instagram. Dai presunti avvistamenti non è dato sapere in quale direzione stesse andando.