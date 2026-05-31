All’asta la Ferrari di Felipe Massa firmata da Montezemolo: quanto vale

Una vettura esclusiva, un gioiello di casa Ferrari prodotta soltanto in 499 esemplari: stiamo parlando della coupé LaFerrari il cui proprietario è stato l’ex pilota del Cavallino, il brasiliano Felipe Massa. Adesso è corsa tra i collezionisti che possono permettersi questo capolavoro di tecnologia messa all’asta da RM Sotheby’s.

Come funziona l’asta

La formula di vendita si chiama “sealed auction”, un processo in cui i partecipanti presentano offerte riservate simultaneamente entro un periodo di tempo prestabilito e nessuno può vedere le offerte degli altri. Secondo alcune stime, il prezzo finale si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro ma c’è chi scommette che questa somma possa essere superata.

Le caratteristiche della vettura

Sul sito web di RM Sotheby’s si può ammirare il gioiello di colore nero che la Ferrari regalò nel 2014 a Felipe Massa poco prima del suo passaggio alla Williams. Dotata di volante personalizzato e targhette sulla paratia dedicate a Massa, ha avuto in totale due proprietari e meno di 4.000 km percorsi: acquistata dal venditore da Massa nel 2021, l’ultimo tagliando annuale è stato effettuato da Formula Automobile A/S, concessionaria ufficiale Ferrari in Danimarca.

La firma di Montezemolo

Massa e la Ferrari si sono lasciati in ottimi rapporti, avendo dato un contributo enorme al team per quasi un decennio come la vittoria del titolo Costruttori nel 2008. Il pilota brasilano scelse di personalizzare la sua LaFerrari in Nero (DS 1250) con interni in Alcantara Nera e montava cerchi FXX-K (disponibili come optional Atelier). Un tocco di colore è dato dalle strisce Rosso Corsa lungo lo splitter anteriore e i supporti degli specchietti retrovisori. Tra gli optional figurano le pinze freno Rosso Corsa, che contrastano ulteriormente con la verniciatura nera, il diffusore anteriore e posteriore in fibra di carbonio e i coprimozzi in fibra di carbonio.

All'interno il tema nero e rosso è continuo: i cavallini Rosso Corsa ricamati sui poggiatesta dei sedili di medie dimensioni con profili Rosso Corsa, oltre a una striscia Rosso Corsa dipinta sulla plancia in fibra di carbonio. Ulteriori optional includono un kit di sollevamento delle sospensioni e la telecamera da pista. La vera chicca, però, è la targhetta dell'edizione limitata tra i sedili era ulteriormente incisa con la scritta "Grazie Felipe" e firmata dall'allora presidente e amministratore delegato di Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Come spiega RM Sotheby’s, Massa la ricevette nell'ottobre del 2014: LaFerrari è stata inizialmente immatricolata al suo indirizzo a Monaco ed è rimasta di sua proprietà fino all'aprile del 2021, quando è stata acquistata ed esportata in Danimarca. Con l'attuale proprietario, l'auto è stata sottoposta a tre tagliandi separati: nell'aprile del 2022 a 3.

151 km, nel novembre del 2024 a 3.723 km e, più recentemente, a inizio aprile 2026, ha ricevuto un tagliando annuale. Lo stato della batteria è stato regolarmente monitorato da Formula Automobile A/S e, all'ultimo tagliando, risultava al 77%.