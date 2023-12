Allarme bomba sul traghetto a Napoli. Artificieri a bordo e passeggeri evacuati

Allarme bomba su un traghetto della compagnia Grimaldi Lines che copre la tratta da Napoli a Cagliari. La nave sarebbe dovuta partire dal porto partenopeo alle 19 ma si trova ancora ancorata al molo a causa dell'allarme. Tutti i passeggeri sono stati evacuati e le forze dell'ordine sono intervenute a bordo per cercare riscontro a una telefonata anonima giunta ai vigili del fuoco.

La chiamata è stata effettuata da una cabina telefonica della città e la persona all'altro capo del telefono ha riferito di aver sentito parlare alcuni uomini di un ordigno posizionato sopra il traghetto. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato ma la situazione è stata tenuta sotto controllo, senza creare allarmi e panico tra i passeggeri, che sono stati accompagnati a terra per agevolare le operazioni di ricerca. Il pacco sospetto esisterebbe davvero sarebbe stato rinvenuto, poco dopo l'inizio delle ricerche, secondo le prime ricostruzioni, nel cunicolo del garage della nave. Ancora non è nota la sua natura ma sono all'opera le unità cinofile.

A bordo della nave non è rimasto più nessuno, se non le forze dell'ordine. Anche l'equipaggio al completo è stato sbarcato e si trova a terra per ragioni di sicurezza. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore fino a quando non verrà accertata la natura del pacco sospetto che, nel caso fosse davvero un ordigno, dovrà essere fatto brillare dagli artificieri. Intanto, parallelamente, gli inquirenti stanno lavorando per risalire all'autore della chiamata di allarme, per cercare di capire cosa sia accaduto. In base al contenuto del pacco sospetto, le forze dell'ordine potrebbero procedere per procurato e falso allarme o per tentata strage.