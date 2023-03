Allarme "cocaina rosa": cos'è la nuova droga e quali sono i suoi effetti

Nella Capitale è allarme droghe pesanti: dopo il sequestro della super marijuana Kurupt Moonrock, rinvenuta in un appartamento di viale Trastevere, arriva anche la notizia della diffusione della cocaina rosa, conosciuta anche come "2C".

La droga dei ricchi

Venduta a 400 euro a dose, la 2C-B (o 4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina) fu sintetizzata da Alexander Shulgin nel 1974 ed è una sostanza psicoattiva con pesanti effetti di tipo psichedelico. Fu inizialmente commercializzata come farmaco afrodisiaco e venne impiegata anche nel trattamento delle patologie psichiatriche, ma a causa dei suoi effetti psicoattivi si decise di ritirarla dal mercato.

Purtroppo la sostanza cominciò ad essere impiegata per altro e divenne a tutti gli effetti uno stupefacente, assunto per via orale o per inalazione. In certi ambienti viene chiamata "2C" oppure "Tusì", nome derivato dal suo presunto creatore. Viene chiamata anche cocaina rosa per il suo colore.

Il suo elevato costo, si parla di 400 euro a dose, l'hanno resa una droga per soli ricchi. Basti pensare che la "2C" è stata menzionata anche nell'inchiesta che vede come indagato l'imprenditore Alberto Genovese.

I suoi effetti

La cocaina rosa è un prodotto di laboratorio. Molti dei suoi effetti sono noti mentre altri devono ancora essere scoperti. Trattandosi di una sostanza psicoattiva può provocare allucinazioni e visioni, ma non solo. Dopo un momento di euforia iniziale, si passa presto ad agitazione, tremori fino a veri e propri attacchi di panico.

L'arresto a Roma

L'ultimo sequestro della sostanza è avvenuto a Roma. Gi agenti del commissariato San Lorenzo hanno effettuato una perquisizione nel domicilio di uno studente universitario al Pigneto. Nel corso dell'operazione, sono state sequestrate alcune dosi di cocaina rosa, e il 27enne è stato arrestato. Il giovane aveva allestito in casa un vero e proprio "negozio" di stupefacenti. Oltre alla "2C" vendeva anche cocaina, hashish, ketamina ed ecstasy.

Gli inquirenti stanno adesso indagando per scovare i contatti del ragazzo e scoprire da chi si riforniva.

Un sequestro anche nelle Marche

Prima di Roma, la cocaina rosa era stata individuata durante un sequestro nelle Marche. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri del Nas di Ancona hanno arrestato un trentenne italiano titolare di una barbieria.

Durante la perquisizione dell'esercizio commerciale, i militari hanno trovato l'uomo in possesso di mezzo etto di cocaina rosa. 55 grammi della stessa sostanza sono stati poi rinvenuti presso il suo domicilio.