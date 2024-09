Allarme listeria in iceberg e lattughe: il ministero della Salute ritira numerosi lotti di ben 19 marchi

Nelle scorse ore il ministero della Salute ha diramato una serie di avvisi di richiamo relativi a numerosi lotti di insalata in busta di tipo iceberg e lattuga che vengono venduti sugli scaffali dei supermercati con 19 marchi differenti benché prodotti dalla medesima azienda che opera nella provincia di Salerno: alla base dell'allerta alimentare c'è l'elevato rischio microbiologico dovuto alla presenza di Listeria Monocytogenes.

I marchi dei prodotti a cui fare attenzione sono i seguenti: Il Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese e Vivinatura: nel caso in cui sia stato acquistato uno dei lotti interessati dall'avviso di richiamo, il consiglio è quello di non consumare l'insalata e di restituire la confezione al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Di seguito, nel dettaglio, il numero dei lotti per i quali è stata diramata l'allerta alimentare.

I lotti ritirati

Insalata iceberg "Il Castello" in buste da 250 grammi di Raf.Ro Srl: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Foglia Verde di Eurospin in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Alifresh di La Pegaso Srl e Insalabella Srls in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Il Mio Orto di Eurofresh Srl in buste da 150 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Centrale del Latte di Centrale del Latte d’Italia Spa in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248 e 32024253, con date di scadenza 12/09/1024, 13/09/2024 e 18/09/2024;

Iceberg Ciro Amodio di Gest Ciro Amodio Srl in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Colline Verdi di Gidal Spa in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura Chiama Selex in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di lattuga Natura Chiama Selex in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 11/09/2024, 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Latte Francia di Francia Latticini Srl in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Mi Mordi in buste da 200 grammi: i lotti sono 2124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura È di Penny Market in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Polenghi di Centrale del Latte d’Italia Spa in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 19/09/2024;

Iceberg Ortoromi in buste da 500 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortoromi in buste da 350 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuore di iceberg Ortoromi in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortofresco Pulito di Croce Salvatore in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Sigma di CE.DI. Sigma Campania Spa in buste da 200 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Très Bon di DO.MA. Srl in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Torre in Pietra di Centrale del Latte d’Italia Spa in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247 e 32124248, con date di scadenza 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Tornese di Agricom Soc. Coop. Agricola Arl in buste da 150 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Vivinatura di LO.D.AL Srl in buste da 250 grammi: i lotti sono 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024.

Come detto, l'azienda produttrice è una sola per tutti e diciannove i marchi interessati dal richiamo, e si tratta della "Ortoromi Società Cooperativa Agricola", che ha lo stabilimento in via Olmo 34 a Bellizzi, comune della provincia di Salerno.

I rischi per la salute

La Listeria Monocytogenes è un batterio patogeno Gram-positivo che si trova in genere nel terreno e nell'acqua e può pertanto diffondersi su ortaggi e verdure, arrivando a contaminare anche gli animali senza, peraltro, che l'infezione si manifesti con sintomi evidenti. È possibile rinvenire il patogeno generalmente in cibi crudi come verdure, carni, anche nel caso in cui siano non ben cotte, o prodotti caseari ottenuti con latte non pastorizzato: la Listeria, infatti non riesce a sopravvivere a processi di cottura né di pastorizzazione.

Il batterio può causare la listeriosi, infezione che si manifesta in genere

poche ore dopo l'ingestione provocando sintomi lievi, come gastroenteriti acute febbrili, o più gravi come meningiti, encefaliti e sepsi: in questo caso il periodo di incubazione può andare dai 10 giorni fino a oltre un mese.