Allarme Listerya nei gamberetti: quali sono i lotti ritirati

Allerta da parte del ministero della Salute con avviso di richiamo nei confronti di una confezione di gamberetti in salamoia, in cui è stata riscontrata la presenza del batterio Listerya monocitogenes.

L'avviso

Secondo l'allarme diramato dal dicastero della Salute, il prodotto soggetto a richiamo è un lotto di gamberetti in salamoia, con marchio "Gioia di mare". Il nome o ragione sociale dell'Osa con cui il prodotto viene commercializzato è Maxi di Srl, con marchio dello stabilimento indicato con DK 2020 CE.

Il prodotto soggetto a ritiro viene venduto in barattoli da 225g (peso sgocciolato 125g) e il suo numero di lotto L510WS-B, con scadenza prevista per 05/05/2023.

Questi gamberetti sono venduti nei vari supermercati del Paese, dopo essere stati prodotti dall'azienda Launis As nello stabilimento di Niels Borhsvej 9, a Skagen, in Danimarca. Le confezioni sono prodotte per Maxi Di Srl con sede a in viale del Lavoro 20, a Belfiore (Verona).

Il ministero della Salute italiano ha fatto scattare un richiamo per rischio microbiologico, in quanto da precedenti esami è stata riscontrata la presenza del batterio Listerya monocitogenes.

Fra le motivazioni del richiamo si legge che vi è un " rischio grave per la salute dei consumatori ". Le persone vengono pertanto invitate a non consumare il prodotto, che deve invece essere riportato al punto vendita.

Allarme Listerya

Il batterio Listerya monocitogenes provoca un'infezione chiamata listeriosi. Il patogeno può essere trovato nel terreno, nell'acqua e nella vegetazione, e può contaminate alimenti come latte, verdura, formaggi, carne poco cotta.

Purtroppo il batterio ha una buona resistenza alle condizioni di pH così come alla temperatura, tanto da poter contaminare i cibi anche se questi vengono conservati in frigorifero. La listeriosi può presentarsi in due modi: con sintomi gastrointestinali (in genere dopo 24 ore dall'ingestione del cibo contaminato) o con sintomi di natura sistemica, che può portare a meningite, meningoencefalite e sepsi.

Fra i sintomi indicati, abbiamo febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari, fino a cefalea, irrigidimento del collo e stato confusionale. Gli esperti raccomandano di cuocere bene i cibi, e lavare con particolare cura la frutta e la verdura. È bene che la diagnosi di listeriosi venga effettuata il prima possibile, così da poter procedere tempestivamente con la terapia antibiotica.