Allergene nel prosciutto, Motta, Eurospin e Penny market richiamano tre lotti

Il ministero della Salute continua a emanare richiami relativi a prodotti con allergeni non dichiarati. Stavolta l'allarme è stato diramato per tre marchi di prosciutto cotto risultati contenere tracce di soia.

Il ritiro riguarda Motta, Eurospin e Penny market

L'avviso di ritiro emanato dal ministero della Salute riguarda alcuni lotti di prosciutto cotto venduto in tranci messo in commercio con i marchi Motta, "La Bottega del Gusto" di Eurospin e "Sapor di cascina" di Penny market. Tutti e tre i prodotti sono risultati contenere l'allergene soia non dichiarato nell'etichetta. Al fine di tutelare la salute dei soggetti allergici, è scattato il richiamo.

Nello specifico, i prodotti soggetti a ritiro sono:

Il prosciutto cotto a tranci Motta, venduto in pezzi da 1,3 kg circa, con il numero di lotto L225139 e il termine minimo di conservazione 21/02/2023. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 679L CE. Il prosciutto Motta viene venduto con nome o ragione sociale dell'OSA Maxi Di s.r.l. ed prodotto nello stabilimento di via Capuana 44, 20825 Barlassina (MB).

Il prosciutto cotto alta qualità con marchio "La bottega del gusto", venduto da Eurospin Tirrenica Spa e commercializzato in pezzi da 750 grammi, con numero di lotto L225139 e scadenza 07/03/2023. Il marchio di identificazione è CE IT 679L. Anche in questo caso, lo stabilimento in cui è stato prodotto ha la sede in via Capuana 44, 20825 Barlassina (MB), perché il produttore è sempre Motta srl.

Il prosciutto cotto A.Q. 750g, venduto in confezioni da 750g e commercializzato col marchio "Sapor di cascina" da Penny market Italia s.r.l. Il numero di lotto è L225139 e il marchio di identificazione dello stabilimento IT 679L CE. Il termine di consumazione riportato sulla confezione è 20/02/2023. Ancora una volta lo stabilimento è in via Capuana 44, 20825 Barlassina (MB).

Per tutti e tre i prodotti indicati è scattato il ritiro per la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta.

L'avviso del ministero

Nel richiamo emanato dal ministero della Salute viene precisato che i prodotti non devono essere consumati dalle persone allergiche alla soia.

Nell'avviso relativo al prodotto commercializzato da Penny market si invitano i clienti a restituire il lotto presso il punto vendita per la sostituzione o il rimborso entro il 21/02/2023.