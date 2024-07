Alluvione Valle d'Aosta e Piemonte: come aiutare a distanza gli sfollati

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Valle D'Aosta e il Piemonte la comunità montana si sta rialzando. Tra il 29 e il 30 giugno il territorio è stato colpito da frane e gravissime esondazioni di torrenti che hanno lasciato alcuni centri isolati, come quello di Cogne. In particolare, si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche (località Cartasse). Il torrente Valnontey è già esondato e si è superato il livello critico della Dora ad Aymavilles e H1 a Pontey, Champdepraz, Hone.

I lavori continuano giorno e notte per riportare un po' di normalità alle famiglie colpite dall'alluvione e soprattutto per ripristinare le strutture turistiche danneggiate in vista dell'imminente partenza della stagione estiva. Per sostenere le imprese e le attività locali la Pro Loco di Macugnaga ha lanciato una raccolta fondi tramite bonifico bancario. Per donare è necessario specificare nel campo beneficiario "Associazione Proloco Macugnaga", l'Iban è IT85X0306909606100000182827 infine come causale bisogna inserire "Alluvione giugno 2024".

Sono diverse iniziative avviate da parte di privati cittadini per dare una mano a far ripartire in breve tempo le attività locali che hanno subito danni come ad esempio il ristorante "La Stube bistro" di Macugnaga, gestita da Ezio e Elisabetta, che ha visto il piano interrato del locale riempirsi di fango fino al ginocchio danneggiando in modo irreparabile gli arredi, i frigoriferi e molto materiale conservato nel magazzino. Per aiutare la coppia è stata aperta sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi. “Sto raccogliendo aiuti per i miei amici Ezio e Betta e tutto il loro fantastico staff che con amore, passione e dedizione hanno inseguito un sogno, aprendo a dicembre 2023 la nuova gestione del ristorante La Stube di Macugnaga, grazie a loro nuova eccellenza locale”, scrive l’organizzatrice della raccolta fondi, Lara Piccolo. “Poi - racconta - è arrivata l’alluvione e sia il locale che la loro casa ora sono sommersi da fango e acqua. Insieme aiutiamoli a riaprire La Stube. Aiutiamo loro che si sono sempre spesi per aiutare gli altri. Anche solo un piccolo contributo può fare la differenza”. È possibile contribuire alla raccolta fondi tramite GoFundMe.

A questa si aggiunge la raccolta fondi a sostegno di Schranz Sport, negozio di articoli sportivi. "La famiglia in questione si è ritrovata senza nulla, con merce ancora da pagare. L'unico introito che hanno è questo. Sono veramente disperati. Abbiamo bisogno di voi tutti», si legge sulla piattaforma GoFundMe, dove è attiva la raccolta fondi per sostenere Clarissa Sgarbi e Paolo Schranz, titolari del negozio.

Nel frattempo, il comune di Macugnaga fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dopo l’esondazione. In particolare, si sta lavorando per mettere in sicurezza le strade e rendere facilmente raggiungibile il paese entro venerdì 5 luglio. Inoltre, i servizi essenziali sono stati ripristinati: l’acqua è tornata disponibile in tutte le frazioni.

Tuttavia, a Pecetto, Ripa, Opaco, Staffa e Fornarelli si tratta esclusivamente di acqua sanitaria e non potabile. Infine, la comunicazione ufficiale dell’annullamento della Fiera di San Bernardo, tra i più importanti appuntamenti per la comunità Walser, che era in programma dal 5 al 7 luglio.