Grave maltempo in Valle d'Aosta: frane e torrenti esondati isolano le comunità

Un'ondata gravissima di maltempo si sta abbattendo sulla Val D'Aosta. Sono state segnalate frane e gravissime esondazioni di torrenti e ci sono alcuni centri isolati, come quello di Cogne. In particolare, si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche (località Cartasse). Il torrente Valnontey è già esondato e si è superato il livello critico della Dora ad Aymavilles e H1 a Pontey, Champdepraz, Hone. Considerato che i fenomeni meteorologici non si esauriranno prima delle prime ore della giornata di domani, il livello di criticità idrogeologica è stato innalzato ad arancione, a quanto informa il bollettino aggiornato del centro funzionale della Valle d'Aosta.

I video che arrivano dai social mostrano una piena impetuosa dei torrenti, capaci di portare con sé macchine e alberi in un turbinio di acque e fango. I vigili del fuoco in queste ore sono al lavoro sul territorio per rispondere alle chiamate dei cittadini e per mettere in sicurezza le strutture, verificando se si sono verifiati danni gravi. Per il momento la situazione, seppure grave, è comunque sotto controllo. Ma il maltempo sta colpendo anche altre aree del nord-ovest del Paese. In Piemonte, per esempio, alcuni pastori sono rimasti bloccati a causa di due frane nella zona di Usseglio, sulle montagne del torinese. La strada comunale è impraticabile e i pastori sono impossibilitati a scendere a valle. Non si registrano persone ferite, nè auto coinvolte ma i soccordi stanno provando a raggiungere il gruppo, che comunque ha trovato una zona di sicurezza per il momento.

Grave maltempo al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, nella zona del canavese, dove si è abbattuto un nubifragio. Tra le situazioni più complesse, quella di Noasca, dove le ingenti precipitazioni (164mm) di oggi hanno fatto ingrossare il Torrente Orco.

Per domani l'allerta in Valle d'Aosta resta, soprattutto a causa del rischio idrogeologico nella zona. Nella notte sono previste ulteriori piogge in entrambe le regioni e il maltempo dovrebbe spostarsi poi verso la Lombardia.