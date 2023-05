"Corruzione in atti giudiziari": anche un giudice tra gli arrestati dalla procura di Lecce

Cinque persone, tra le quali un giudice, sono state arrestate dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce in un'indagine condotta della procura della Repubblica di Potenza, in cui si ipotizzano i presunti reati di tentata concussione, tentata estorsione, estorsione consumata e più ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Tutte le persone arrestante si trovano al momento agli arresti domiciliari.

Nell'ambito della stessa indagine, sono stati eseguiti anche sequestri preventivi diretti e per equivalente del profitto ritenuto illecito. Il giudice colpito dalla misura è Pietro Errede, attualmente giudice presso il Tribunale di Bologna. Per i fatti contestati, risalenti al 2021, Errede era giudice delle sezioni fallimentare / esecuzioni immobiliari e misure di prevenzione del tribunale di Lecce. Le altre persone interessate dal provvedimento sono quattro professionisti salentini, che sono stati a vario titolo titolari di incarichi giudiziari o di incarichi professionali ottenuti nel contesto di procedure giudiziarie (curatele, amministrazioni giudiziarie in sede di misure di prevenzione, procedure esecutive immobiliari e liquidazioni giudiziarie).

La procura di Potenza ha un quadro indiziario molto chiaro della questione e, " ferma restando la doverosa verifica nelle successive fasi processuali ", sarebbe emerso " un meccanismo di reciproco scambio, fondato, da una parte, sulla assegnazione degli incarichi maggiormente remunerativi da parte del giudice a vari professionisti (curatori, amministratori/ controllori giudiziari e/o coadiutori) e, dall'altra, sull'ottenimento da parte del giudice di regalie ed altre utilità ". Così ha spiegato il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio.