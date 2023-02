Richiamato un minestrone della Bonduelle: cosa è successo

Arriva un nuovo richiamo per allergeni non dichiarati. Il ministero della Salute ha diramanto un'allerta sanitaria (qui) per alcuni lotti di "Minestrone ricco con passato" del marchio Bonduelle.

All'interno della confezione, infatti, si troverebbe anche del sedano che non è però stato dichiarato nell'etichetta. Da qui la necessità di procedere con un richiamo così da tutelare i soggetti allergici al tipo di alimento.

Il lotto soggetto a richiamo

A dare l'allarme è stata la Coop, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati sul territorio nazionale, e la stessa azienda produttrice Bonduelle.

Il prodotto ritirato è il "Minestrone ricco con passato", venduto al pubblico in buste da 750 grammi con date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024. Il nome del produttore è Bonduelle Europe Long Life con stabilimento a Chaussé de Brunehaut, Estrée-Mons, comune del dipartimento della Somme (Francia).

Ben 37 i lotti soggetti a richiamo, tutti recanti il codice EAN 3083680510097. Eccoli riportati: 37194895, 37096262, 37330171, 37572808, 37572807, 37684255, 37472809, 37684256, 37353790, 37353789, 37353788, 37684257, 38356838, 38684333, 38705920, 38900518, 18900517, 38900519, 40357992, 40357990, 40357991, 40972454, 40972455, 40972456, 41075262, 41075263, 41075264, 41091313, 41091310, 41091311, 41091312, 41772723, 41604865, 41604863, 41604864, 41652948 e 41652947.

Il ministero della Salute avvisa di non consumare il prodotto in caso di allergia al sedano e di restituire il prodotto al supermercato. Quanto ai soggetti non allergici, questi non corrono alcun rischio. Per ulteriori chiarimenti viene consigliato di rivolgersi al numero verde dedicato ai consumatori 800 903 160. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

I sintomi dell'allergia

Fondamentale intervenire subito in caso vengano riscontrati sintomi che possono ricondurre a una reazione allergica.

I segni più comuni da allergia al sedano sono prurito, bruciore e secchezza delle fauci, ma possono comparire anche disturbi gastro-intestinali come nausea, vomito e diarrea. Fra i sintomi anche orticaria, angioderma, rinite. Il quadro è più grave quando insorgono problemi respiratori come dispena e asma. Possono verificarsi vertigini, sino allo shock anafilattico, che può portare alla morte.