Ancora nessuna sepoltura per Vittorio Emanuele di Savoia, il "no" alla tomba nella Basilica di Superga

Ascolta ora: "Ancora nessuna sepoltura per Vittorio Emanuele di Savoia, il "no" alla tomba nella Basilica di Superga"

Rimangono ancora senza sepoltura i resti di Vittorio Emanuele di Savoia, venuto a mancare lo scorso 3 febbraio. Dopo i funerali celebrati il 10 febbraio al Duomo di Torino, il figlio dell'ultimo Re d'Italia non ha ancora un luogo in cui riposare. Sembra infatti che la proposta di tumulare le ceneri nella Basilica di Superga, luogo che ha accolto le spoglie di molti membri illustri di Casa Savoia, sia stata respinta dalla sovrintendenza, che ha chiesto di studiare più accuratamente il progetto.

A distanza di tre mesi, dunque, nessuna sepoltura. Lo scorso primo marzo la famiglia Savoia aveva chiesto di realizzare la tomba dinanzi all'altare collocato alle spalle del monumento dedicato a Re Carlo Alberto. La decisione però spetta alla sovrintendenza di Torino, che deve tutelare il bene culturale, ossia la Basilica di Superga. Da qui il "no". Secondo i tecnici nominati dalla sovrintendenza, infatti, una soluzione alternativa potrebbero essere i sotterranei della Basilica, dove una tomba non andrebbe a modificare gli elementi monumentali dell'edificio. " L'idea è quella di creare un sepolcro in superficie, che si inserisca nel contesto senza alterarlo. Al momento il progetto non c'è. Non è stato presentato ", fa sapere Repubblica.

Le ceneri di Vittorio Emanuele di Savoia, pertanto, rimangono custodite in una saletta del complesso di Superga.