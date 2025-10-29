Morto Evan, fratello di Andrea Delogu. Aveva solo 18 anni

Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu, morto suo fratello Evan Oscar Delogu, 18 anni appena compiuti, in un tragico incidente stradale a Bellaria, in via Vittor Pisani. Il giovane era in sella alla sua moto Benelli 750 quando, intorno alle 15.40, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due pali della luce lungo il percorso.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, Evan stava percorrendo il rettilineo in via Vittor Pisani, una strada solitamente tranquilla e poco trafficata. Per cause ancora da accertare, la moto ha prima urtato un palo della luce, per poi carambolare contro un secondo palo. Nonostante il casco indossato regolarmente, l’impatto si è rivelato fatale.

I tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare Evan, senza successo. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi tecnici, mentre il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del mezzo e l’avvio delle procedure di rito. La salma si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha commentato l’accaduto: " Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia e dritta, senza incroci, ma ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro due pali della luce. Perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro ".

Chi era Evan Delogu

Evan era figlio di Walter e fratellastro della showgirl Andrea Delogu. Nonostante la giovane età, aveva già una grande passione per le moto. La tragedia ha colpito profondamente la famiglia e l’intera comunità di Bellaria.