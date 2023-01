"È in Turchia". Spunta una nuova pista su Angela Celentano

Angela Celentano sarebbe stata rapita e vivrebbe " su un piccolo isolotto della Turchia con un uomo che crede di essere suo padre ". Un rivelazione che, tempo fa, era quasi passata in sordina ma che oggi, a 26 anni dalla scomparsa, riaccende le speranze della famiglia Celentano. Il giudice delle indagini preliminari, Federica Colucci, si è opposta all'archiviazione della cosiddetta "pista turca", avviata dalla Direzione Distrettuale antimafia partenopea, nel 2009, dopo le dichiarazioni di una donna.

La pista turca

" Mi disse non posso tenermi questo peso sulla coscienza. E così, dopo la sua morte, decisi di andare in Turchia a verificare il suo racconto. Aveva detto la verità ". Chi parla è Vincenza Trentinella, una donna che non ha nessun legame di parantela né amicizia con la famiglia Celentano. Eppure, le sue dichiarazioni - messe nero su bianco con in allegato anche la foto della presunta Angela - potrebbero sciogliere i molti dubbi che orbitano attorno alla vicenda della bimba di 3 anni scomparsa da Monte Faito il 10 agosto del 1996. Al tempo, Trentinella raccontò di aver ricevuto informazioni da un prelato che, a sua volta, aveva raccolto le confidenze di una donna sulla "pista turca". Quindi si era recata, su inziativa privata, in Turchia per accertare la veridicità del racconto. E cioé che Angela vivrebbe " su un piccolo isolotto della Turchia, con un uomo che crede di essere suo padre, che io ho incontrato in uno studio veterinario e che ha una cicatrice sul collo ".

La richiesta di archiviazione

Le dichiarazioni rese dalla testimone sono state verificate. Fatto sta che, dopo una serie di accertamenti, la Procura di Napoli ha chiesto di archiviare questo filone d'indagine. L'istanza di archiviazione, chiarisce l'Ansa, si deve alla mancata corrispondenza emersa nel processo di comparazione eseguito dagli investigatori della Polizia Scientifica tra le immagini della bimba con quelle (video e foto) fornite dalla blogger Vincenza Trentinella. Fatto sta che il gip Federica Colucci ha chiesto che vengano eseguiti ulteriori accertamenti che " hanno l'obiettivo di fare luce su una serie di profili d'indagine ".

I dubbi del gip