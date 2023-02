"Se hai coraggio...". Angelo Duro irriverente e scorretto mette in ombra Fedez

" Ai moralisti, a chi si indigna, ai sensibili: cambiate canale. Spegnete la tv, ve l'ho detto è una vostra scelta ". Per l'attacco al Governo di Fedez non ha speso una parola, ma per Angelo Duro, il comico cinico, Amadeus ha messo tutti in guardia. Da cosa poi? Dalla battuta sui contadini laureati o su Amerigo Vespucci che ha fottuto Colombo? Chissà. Fatto sta che l'intervento di Angelo Duro, irriverente ma non da denuncia, è andato in scena intorno all'una di notte, strappando comunque sorrisi e applausi.

Angelo Duro ha conquistato il centro del palco dell'Ariston a fine serata, rimanendo muto per alcuni istanti e poi c'è andato giù duro con Amadeus: "Sto cretino, grazie al cazzo, mi ha fatto uscire ora. Fammi uscire alle 21 se hai coraggio". Poi ha provocato il pubblico in platea con il suo monologo: "Non me ne frega un cazzo di stare qui. Ora finalmente dopo tanti anni ho un lavoro: parlare in pubblico e mi pagano pure ".

Il monologo di Angelo Duro