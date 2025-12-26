Anziano travolto da un’auto dopo la messa di Natale: si costituisce una ragazza di 21 anni

La notte di Natale a Leini, in provincia di Torino, ha visto la morte di un uomo di 75 anni, investito da un’auto pirata mentre stava tornando dalla messa di mezzanotte. La vittima, Claudio Pogliano, geometra in pensione, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto dalla Fiat Grande Punto. L’automobilista, una ragazza di 21 anni, non si è fermata per prestare soccorso e ha abbandonato il veicolo, fuggendo dalla scena. Tuttavia, dopo un giorno di indagini da parte dei carabinieri, la giovane si è costituita, ammettendo la sua responsabilità.

L’immediato intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino, all’incrocio tra via Lombardore e via Coppi, a pochi passi da casa della vittima. Pogliano, molto conosciuto in paese, è morto sul colpo dopo essere stato trascinato per oltre venti metri dall'auto, mentre i passanti, giunti subito dopo l'incidente, hanno allertato i soccorsi. I sanitari della Croce Verde di Villastellone non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Le indagini

I carabinieri di Leini, supportati dal nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, si sono messi sulle tracce dell'auto pirata. È stata la stessa conducente a contattare le forze dell'ordine, fornendo loro indicazioni per rintracciare la Fiat, che era stata abbandonata alla periferia di Leini. Il veicolo è stato sequestrato dai militari.

Le gravi accuse

Le indagini hanno rivelato che a bordo dell’auto c’erano anche il fratello della conducente, un ragazzo di 20