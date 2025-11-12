Arezzo, tragedia in asilo: bimbo di 2 anni resta impigliato in un ramo e muore soffocato

Tragedia in tarda mattinata a Soci, la frazione più grande del Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Un bambino di due anni è morto per soffocamento all’interno dell’asilo nido che frequentava. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare e sono in corso di accertamento da parte delle autorità.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima versione dei fatti, il piccolo sarebbe rimasto strozzato con del cibo durante le attività quotidiane. Tuttavia, altre fonti riferiscono che il soffocamento potrebbe essere stato causato da un indumento, probabilmente un giubbotto, che gli si sarebbe stretto intorno al collo, forse dopo essersi impigliato a un ramo durante il gioco. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa e sarà l’inchiesta ad accertare la dinamica esatta del dramma.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è stato dato immediatamente dal personale della struttura, che ha cercato di prestare i primi soccorsi al bambino e ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bibbiena e le ambulanze, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il piccolo è deceduto pochi minuti dopo, lasciando attoniti educatori e familiari.

La comunità sotto choc

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Soci e l’intera vallata del Casentino. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, per portare la propria vicinanza alla famiglia e al personale dell’asilo. " Siamo sconvolti – ha dichiarato –. È un dolore immenso, che colpisce tutta la comunità. In questo momento il pensiero va ai genitori, a cui esprimo il mio cordoglio e la mia solidarietà ".

Indagini e accertamenti in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste nelle strutture per l’infanzia.

La Procura di Arezzo ha disposto ildell’area e l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Nei prossimi giorni verranno ascoltate le educatrici presenti al momento dell’incidente, e il medico legale effettuerà l’autopsia per stabilire con certezza la causa del soffocamento.