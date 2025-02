"Armi? Importante sapersi difendere". Il nuovo prontuario delle piazze per "l’escalation"

Manifestazione di Roma, 5 ottobre 2024

Qualcosa si muove in Italia, sotto le braci i gruppi più eversivi e violenti sembrano pronti all'azione. Siamo in una fase di calma apparente dopo le ultime manifestazioni ma chi pensa che i movimenti si siano estinti si sbaglia. Lo dimostra uno degli ultimi post pubblicati da un gruppo di appoggio alle solite sigle, del quale non faremo il nome per non regalare visibilità. Dopo qualche giorno di silenzio, sono comparsi sui social nuovi vademecum che spiegano come fare a manifestare in sicurezza in piazza e a garantire la propria e l'altrui incolumità, anche nel digitale. Che in parole povere significa farla franca dalla polizia.

Ci sono i soliti slogan contro le forze dell'ordine e consigli come " non girare mai da soli e se possibile rimani in gruppo ", " stabilisci segnali o parole d'ordine se necessario ", " non parlare con la polizia e fai attenzione a ciò che dici in pubblico ". Tutte cose note, già viste in altri manuali, simili, come i consigli per travisare il volto e rendersi irriconoscibili: " Copri il volto e segni riconoscibili (cambia spesso le scarpe), se necessario usa un nome fittizio ". Ma in questo nuovo manuale da strada si fanno spazio anche i nuovi consigli " considerando potenziali escalation, aumento del livello di rischio reazione delle forze dell'ordine, tipo di protesta ecc ". In una scheda intitolata "armi o non armi", chi ha redatto la guida scrive: " A prescindere dai diversi approcci di violenza o non violenza, rimane importante anche sapersi difendere fisicamente e proteggere le persone della propria comunità ". Come? " Conoscere basi di autodifesa personale ", che tradotto significa saper menare le mani in piazza sia contro i rivali che contro la polizia.

E poi, viene consigliato di " cambiare la propria visione della violenza, la quale può essere strumento dell'oppressore o sopravvivenza dell'oppresso ". Si consiglia l'addestramento cardio " perché scappare dalla polizia richiede fiato " così come l'addestramento per " muscoli funzionali ". Infine l'ultimo punto: " L'uso di strumenti più offensivi è a discrezione della persona ed è necessario considerare i rischi legali o il loro uso contro di te ".

Il che significa che hi ha redatto il nuovo vademecum si copre le spalle per evitare di essere incriminato, riversa ogni responsabilità su chi decide di portare le armi per le quali consiglia semplicemente di valutare lacon strumenti di pari capacità. A cosa si stanno preparando queste piazze?