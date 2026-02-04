Arrivano i 20 gradi. Ecco dove la primavera sarà in anticipo

Anche se le condizioni atmosferiche rimarranno per lo più instabili con tutta una serie di fronti perturbati in ingresso da Ovest verso Est sul nostro Paese e responsabili di piogge, acquazzoni e nevicate sulle nostre montagne, le temperature (soprattutto le massime) subiranno un’impennata degna non del mese di febbraio ma di marzo.

Oltre 20°C, ecco dove

La causa dell’aumento termico è dovuto all’arrivo di venti da Scirocco che soffieranno costanti per qualche giorno. Non più venti freddi da settentrione, dunque, ma da Sud-Est. Il risultato: temperature massime over 20°C al Sud dove si vivrà una fase di caldo anomalo in un “contesto termico che avrà ben poco di invernale”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

“Sotto osservazione soprattutto la Sicilia: qui i 20°C verranno raggiunti e localmente superati in diverse città, in particolare a Siracusa, Catania e Messina. Valori sopra la media stagionale sono previsti anche sul resto del Meridione: in Puglia si toccheranno i 17-18°C tra Barese e Foggiano, mentre lungo il versante adriatico centrale, città come Pescara vedranno massime intorno ai 18°C, favorite dall'effetto di caduta dei venti dai rilievi”.

Cosa accadrà al Nord

Situazione differente sulle regioni settentrionali dove il mix tra maltempo e aria meno calda di provenienza oceanica limiterà l’aumento termico diurno con le temperature che si manterranno più o meno in linea con i valori stagionali. Saranno tante le piogge e soprattutto le nevicate sull’arco alpino nell’arco della settimana, un’ottima notizia soprattutto per le imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina per la gioia di organizzatori e operatori del settore.

La tendenza successiva

All’orizzonte non si scorge nessun

anticiclone invadente come spesso avvenuto nelle scorse stagioni in questo periodo: un meteo instabile potrebbe accompagnarci anche la prossima settimana ma per tutti i dettagli sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.