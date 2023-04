In arrivo il venerdì nero dei treni: sciopero di Trenitalia per il 14 aprile

Si preannuncia un venerdì nero per i trasporti dopo che Trenitalia ha dato comunicazione di una giornata di sciopero prevista per la data del 14 aprile.

Si tratta di una mobilitazione di carattare nazionale, indetta dalle associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. A incrociare le braccia dalle ore 9 alle ore 17 sarà il personale di Trenitalia.

Le motivazioni dello sciopero

Per la giornata del prossimo venerdì 14 aprile, dunque, potrebbero verificarsi non pochi disagi dovuti alla circolazione dei treni. Oltre al personale di Trenitalia, fra l'altro, potrebbero scioperare anche i lavoratori di Trenord.

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalle segreterie nazionali dei sindacati, ogni categoria ha precise motivazioni per le quali manifestare. " Abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici ", denunciano i sindacati nella nota. " In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto, anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione ".

Si chiede, dunque, un alleggerimento dei carichi nei turni di lavoro, con una maggiore conciliazione nell'equilibrio vita-lavoro. " Non è più sostenibile la carenza degli organici che non possono essere colmate solo col ricorso a modalità di part-time che escludono intere categorie di lavoratori e che non prevedono tutto il percorso di formazione previsto dal Contratto delle Attività Ferroviarie ", affermano i sindacati.

Quanto al personale addetto alla manutenzione, viene fatta richiesta affinché nelle officine di Trenitalia vengano inserite nuove risorse, con rilanci di investimenti infrastrutturali e tecnologici. " I progetti presentati dalla Società, ad oggi, non hanno visto una realizzazione omogenea su tutto il territorio nazionale, con impianti esclusi dal rilancio del settore. Per i lavoratori della manutenzione dei rotabili occorrono risposte chiare ", si legge ancora.

Importante anche la carenza del personale addetto alla vendita e all'assistenza. " Non è stata fornita alcuna risposta in tema di valorizzazioni del personale ed utilizzo improprio della reperibilità ", denunciano i sindacati, che chiedono nuove assunzioni, formazione e supporto al processo di digitalizzazione.

Lo stato di agitazione sul territorio

Nella giornata del 14 aprile altri scioperi potrebbero accompagnarsi a quello di 8 ore di Trenitalia. A fermarsi saranno infatti anche i lavoratori iscritti alle sigle Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti.

In Toscana, Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa sciopereranno dalle 9 alle 17. Nella stessa fascia oraria, si fermeranno anche Uil Trasporti, Slm Fast, Ugl, Orsa, Rsu 42 Collegio Equipaggi in Trentino.