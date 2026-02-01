Askatasuna, aggredita una troupe del programma Rai: "Giornalisti minacciati, attrezzatura distrutta"

Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste ieri a Torino, dove è andata in scena la manifestazione di diversi gruppi antagonisti per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna; a farne le spese non soltanto numerosi agenti, ma anche alcuni giornalisti presenti per documentare tutto.

Stando a quanto denunciato dalla Rai e dal conduttore Salvo Sottile, gli inviati del programma FarWest sono stati presi di mira da alcuni manifestanti, che li hanno minacciati e bersagliati con dei sassi. A vivere sulla propria pelle la furia degli attivisti sono stati la giornalista Bianca Leonardi e il suo operatore. I due si trovavano a Torino per documentare la manifestazione. Una manifestazione che ha mostrato subito il suo vero volto, sfociando in una ferocia inaudita.

Nel corso della manifestazione di ieri, dunque, sono stati feriti almeno 31 uomini in divisa, fra agenti di polizia e carabinieri. A questo numero vanno aggiunti anche dei cronisti. Nel comunicato diramato dalla Rai, si legge che i due inviati sono stati "presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l'attrezzatura di lavoro ". Secondo la Rai, si è trattato di un'azione violenta e organizzata allo scopo di impedire ai giornalisti di svolgere il loro lavoro. Potrebbe anche essersi trattato di una vendetta, poiché FarWest ha effettivamente realizzato un'inchiesta sul centro sociale Askatasuna. La Rai ha infine espresso la propria solidarietà nei confronti della giornalista e dell'operatore aggrediti.

A commentare l'accaduto anche il conduttore del programma, Salvo Sottile. "La troupe di FarWest aggredita a Torino dai manifestanti di Askatasuna, teppisti col volto coperto che hanno distrutto la nostra telecamera. Sono gli stessi violenti che poco dopo hanno picchiato e massacrato un agente di polizia del reparto celere. Possiamo tollerare queste immagini? Guardate e giudicate voi. Noi non ci lasciamo intimidire" , è quanto si legge nel post pubblicato sul suo account Facebook.

" Le immagini che ci restituisce la manifestazione di ieri a Torino di Askatasuna sono orribili. Piena solidarietà agli agenti colpiti e anche alla troupe Rai aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. La violenza non è mai una forma legittima di protesta.

Difendere il dissenso significa anche respingere con fermezza ogni deriva violenta che mina il diritto alla protesta pacifica e la nostra democrazia", ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza Rai