Auto, è boom di furti di marmitte: i casi in tutta Italia, ecco perché

Ladri di marmitte scatenati. Ormai è boom di casi, con episodi che si ripetono in varie zone d'Italia. Uno dei più eclatanti arriva da Mestre, dove sono state recentemente rubate le marmitte di ben 12 Apecar a disposizione dei netturbini.

Il fenomeno in aumento

Si tratta, purtroppo, di un fenomeno in crescita. Casi simili vengono denunciati un po' in tutto il Paese, da Nord a Sud. Le marmitte catalitiche delle auto vengono ormai considerate più preziose dell'oro, pronti a tutto per ottenerle. Ad essere realmente preziosi sono i metalli in esse contenuti, mentre le vittime dei furti devono sborsare una bella cifra per ottenere il pezzo di ricambio (i costi di riparazione possono arrivare fino a mille euro).

Le marmitte, spiegano i rappresentanti delle forze dell'ordine, vengono letteralmente segate dalle vetture. Non importa, infatti, che siano funzionanti. A contare è ciò che contengono al loro interno: palladio, rodio, platino, e altri metalli che vengono poi venduti illecitamente e a caro prezzo. Si parla di guadagni che arrivano anche a 100 euro a pezzo. Nello specifico: platino e palladio valgono circa 30 e 40 euro al grammo, mentre il rodio anche 270 euro al grammo.

Le auto prese di mira sono quelle più recenti, come le Euro 4, le Euro 5 o le Euro 6). I Suv e le Smart sono le vittime predilette.

Episodi di furto di marmitta vengono registrati a Milano, a Bologna, a Venezia. I ladri colpiscono ovunque, dalla Sicilia alla Liguria, dalla Toscana alle Marche, senza dimenticare il Lazio. È un fenomeno che non risparmia proprio nessuno.

Il caso di Mestre

A Mestre a farne recentemente le spese sono stati i netturbini, che hanno trovato 12 delle loro Apecar, impiegate per lo spazzamento delle strade, irrimediabilmente danneggiate.

I ladri hanno messo a punto un vero e proprio colpo nel deposito di Veritas, portando via le catalitiche ricche di metalli nobili. Adesso tutti i mezzi devono essere riparati, se non si vuole che l'attività di pulizia si fermi. Il furto, fanno sapere le autorità locali, si è verificato nella notte del 10 aprile. Muniti di flessibile, i criminali se ne sono andati con ben 12 marmitte.

Sul caso sta ora indagando la polizia di Mestre, che si avvarrà delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza.

Il colpo a Milano

Non va meglio a Milano, dove imperversa la "banda del flessibile". I casi si moltiplicano, così come le denunce da parte di cittadini disperati.

" Praticamente ogni giorno arrivano auto senza marmitta. In officina attualmente ne abbiamo circa 20 in riparazione ", riferiscono a Il Giorno da Autosilano, rivenditore e centro assistenza Toyota.