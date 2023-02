Attenzione a questi cioccolatini di san Valentino: ecco perché sono stati ritirati

Come segnalato dal ministero della Salute, la Lindt ha dovuto richiamare una serie di cioccolatini per questioni di sicurezza connesse alla potenziale presenza di allergeni, nello specifico si parla di "tracce di pistacchio", non segnalati chiaramente nelle etichette.

Si fa specifico riferimento, quindi, a un errore di confezionamento, che ha coinvolto numerosi lotti, indicati con precisione dal dicastero: dopo la diffusione dell'alert, i prodotti sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati Coop, Decò, Il Gigante e Unes, che peraltro hanno contribuito a diffondere la notizia tra i propri clienti.

Ad essere finite al centro dell'attenzione le praline " con cioccolato al latte e morbido ripieno " realizzate a forma di cuore, che si possono trovare in commercio sia sfuse che confezionate in scatole di cartone o di latta.

Per quanto riguarda i cioccolatini venduti sfusi negli espositori Lindt, si fa riferimento a prodotti del peso di 13,9 grammi individuabili dal numero di lotto L198310 e dalla data di scadenza fissata al 31/01/2024. Le stesse praline si possono rinvenire anche in lattine a forma di cuore dal peso complessivo di 55 grammi, identificabili tramite i numeri di lotto L550200 (e data di scadenza fissata al 31/12/2023) e L349200 (anche questo con data di scadenza al 31/12/2023). A essere interessati dal richiamo anche una serie di lotti delle medesime praline " con cioccolato al latte e morbido ripieno " che vengono venduti invece in confezioni di cartoncino a forma di cuore.

A rischio le scatole da 178 grammi cadauna, individuabili tramite i numeri di lotto L250230 (con data di scadenza fissata al 31/12/2023), L252230 (con data di scadenza al 30/11/2023), L298330 (con data di scadenza al 31/01/2024) e L251230 (con data di scadenza al 31/12/2023). Sono state interessate dal ritiro anche le confezioni di cartone a forma di cuore più piccole, quelle, cioè, del peso di 96 grammi ciascuna. In questo caso i numeri di lotto incriminati sono i seguenti: L250230 (con data di scadenza fissata al 31/12/2023), L250231 (con data di scadenza al 30/11/2023), L251230 (con data di scadenza al 31/12/2023) e infine L298330 (con data di scadenza al 31/01/2024).

Si tratta in tutti i casi di prodotti realizzati da Lindt & Sprüngli Spa nello stabilimento di Largo Edoardo Bulgheroni 1 – 21056 - a Induno Olona (provincia di Varese). I cioccolatini al latte a forma di cuore sono stati richiamati per la possibile presenza di pistacchio tra gli ingredienti del ripieno.