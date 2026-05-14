Attraversa la strada per raggiungere la mamma: travolto e ucciso a 9 anni

Stava attraversando la strada per raggiungere la mamma, ma è stato travolto da un’auto in transito, riportando delle lesioni gravissime che pochi minuti dopo l’incidente hanno causato la sua morte: Bergamo piange la prematura scomparsa di Giulio Lovera, 9 anni, spirato in un lettino dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasportato d’urgenza dopo il terribile impatto.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 maggio, nel quartiere Loreto. Poco prima della tragedia, il piccolo, che avrebbe compiuto 10 anni il prossimo 8 agosto, si trovava in compagnia del padre Giovanni. Una volta posteggiata la Fiat Punto nei pressi di piazzale Risorgimento, l’uomo ha chiesto al figlio di raggiungere il centro estetico in cui lavorava la mamma, Loredana Dall’Ora, titolare dell’attività.

Probabilmente un’azione che il bambino aveva già compiuto tante volte, ma che in questa circostanza è risultata fatale. Sono all’incirca le 16.20 quando Giulio, sceso dall’auto del papà, attraversa la carreggiata per compiere quei pochi passi che lo dividono dal laboratorio in cui lavora la madre. Le vetture sono ferme al semaforo, ma il piccolo, evidentemente con la visuale ostruita, non vede sopraggiungere una Smart, al volante della quale c’è una donna di 70 anni. Dall’altra parte un camionista nota la scena e disperatamente suona il clacson, ma purtroppo il suo tentativo non va a buon fine.

L’auto travolge il bambino, che viene sbalzato a circa 10 metri di distanza dal luogo dell’impatto, sbattendo violentemente la testa a terra, il tutto davanti agli occhi del papà. I presenti contattano prontamente l'112, chiedendo un urgente intervento sul posto, mentre un passante svolge le prime operazioni di rianimazione sul piccolo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Quando il personale della Croce Rossa giunge sul posto, il bimbo respira ancora, ma purtroppo perde tanto sangue e rimane privo di sensi: le operazioni di rianimazione proseguono per una ventina di minuti all’interno del mezzo di soccorso, ma purtroppo risultano vane. Giulio muore pochi minuti dopo il ricovero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, che avviene alle 16.56.

Il sindaco ha espresso il proprio cordoglio ai familiari del piccolo: “La notizia che non avremmo mai voluto ricevere è purtroppo arrivata.