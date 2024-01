Albero cade e trancia il cavo: cabinovia precipita in Tirolo. Diversi feriti gravi

Cabinovia precipita in Tirolo: diversi feriti gravi

Un tragico incidente ha scosso la località sciistica austriaca di Hochoetz, nel Tirolo. Questa mattina, una cabinovia con alcuni passeggeri a bordo si è schiantata dopo essere precipitata per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia sarebbero quattro gli occupanti dell'impianto e tutti avrebbero riportato gravi ferite in conseguenza dell'impatto. A darne notizia è stata l'emittente austriaca Orf.

L'incidente

Secondo gli inquirenti, intorno alle 10.22, la cabinovia da otto passeggeri dell'Acherkogelbahn potrebbe essere caduta dopo essere stata colpita da un albero. Le autorità, al momento, hanno riferito che non sembra essersi trattato di un difetto tecnico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri. Il luogo dell'incidente si trova su un terreno impervio. Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti. Lo schianto sarebbe avvenuto tra l'ottavo e il nono pilone della ferrovia, quindi grosso modo al centro della Acherkogelbahn.

La funivia è stata interrotta

Per il momento la funivia è stata disattivata ed è fuori servizio fino a nuovo ordine. Tutti gli altri utenti sono stati trasferiti in montagna o a valle. Funzionano invece regolarmente gli altri impianti sciistici della zona.