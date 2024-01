Autobus di linea si ribalta in Emilia, a bordo 50 persone. La maggior parte sono studenti

Grave incidente in Emilia Romagna, dove un autobus di linea dell'azienda SETA si è ribaltato attorno alle 14 nella zona di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia. C'erano circa 50 persone a bordo e la maggior parte di queste erano studenti al rientro dal primo giorno di scuola del 2024. Non giungono al momento notizie di feriti gravi e la dinamica non è ancora stata accertata dalle forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto dopo l'allarme.

Solo due dei passeggeri sono stati trasportati in ospedale per alcune ferite, che non si sono comunque rivelate gravi. Si tratta di una studentessa di 18 anni e di un'anziana: entrambe stanno bene. Le persone che si trovavano a bordo quando l'autobus si è rovesciato nel fossato sono rimaste incastrate tra le lamiere per alcuni minuti prima che i vigili del fuoco riuscissero a liberarli. Quando è partito l'allarme, oltre ai mezzi gommati si è diretto sul posto anche un velivolo dell'elisoccorso, che è tornato alla base quando ci si è resi conto che le condizioni dei feriti non erano così gravi. È stato necessario chiudere il tratto di strada per alcune ore per permettere il recupero del mezzo dal fossato e agevolare i rilievi delle forze dell'ordine, chiamate a stabilire la dinamica. Per il momento non è esclusa alcuna pista.