In autostrada a 253 km/h su una Lamborghini: patente sospesa

Sfrecciava a 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini, ma l’autovelox lo ha pizzicato e multato. È successo nel tratto cremonese dell'A21 e all'automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato dalla polizia stradale di Cremona, in servizio di controllo con il telelaser. " Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri ", ha commentato il comandante della Polizia Stradale di Cremona, Federica Deledda.

In tanti oltre i 200 km orari

Non l'unico oltre i limiti, il conducente della Lamborghini: sempre in A21, nell'ambito dell'iniziativa europea di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità organizzata da RoadPol - European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, gli strumenti degli inquirenti hanno rilevato decine di infrazioni e, fra quelle, molte oltre i 200 all'ora.

Italia quarta al mondo per multe

La sanzione massima si ha superando di 60 km/h il limite di velocità con un valore compreso tra 821 e 3.287 euro. In questo contesto, l’Italia è al quarto posto a livello mondiale dietro a Svizzera, Finlandia e Austria. Insomma, le nostre forze dell’ordine non perdonano i trasgressori, ma l’entità della multa è nettamente inferiore rispetto alla media di 11 mila euro degli svizzeri. Tra i più “tolleranti” c’era l’Ucraina pre conflitto e proprio la Russia con valori inferiori ai 60 euro. Il record del mondo di velocità appartiene ad uno svizzero che nel 2010 fu fotografato a 290 km/h con la sua Mercedes SLS AMG nella tratta Berna-Losanna. La bravata gli costò 767 mila dollari (circa 677 mila euro), ben più del valore dell’auto. Non sempre, però, le multe più salate hanno riguardato velocità folli. Nel 2019 in Belgio sono stati pagati 200 mila euro per essere passato a 72 km/h davanti ad un autovelox in una zona con limite di 50 km/h.