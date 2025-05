Autovelox non a norma, oltre il 50% di multe a rischio annullamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Entra ancor di più nel vivo il braccio di ferro tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e l'Anci (l'Associazione nazionale dei Comuni italiani): oggetto del contendere l'omologazione o meno degli autovelox dai quali dipendono le sorti di migliaia di multe che potranno anche essere annullate se i dispositivi saranno valutati non a norma.

Gli autovelox a rischio

La questione sul tavolo non è certamente nuova ma se ne parla da mesi: nelle ultime ore, però, il capitolo è stato riaperto con la richiesta del ministo, Matteo Salvini, di effettuare " un vero e proprio censimento dei dispositivi installati su base nazionale, regionale e locale, in relazione ai diversi regimi di approvazione. In assenza di un quadro statistico completo e dettagliato, è difficile capire come intervenire in modo concreto e ragionevole per prevenire comportamenti scorretti alla guida ". È questo l'auspicio del ministero che desidera sapere in maniera chiara e definitiva quanti sono gli autovelox a norma e dove sono installati per distinguere tra quelli pre e post 2017 quando avvenne uno spartiacque definitivo sulla vicenda.

Differenza tra omologazione e approvazione

Il punto è proprio questo: secondo i numeri dei Comuni, il quadro generale vede il 59,4% di dispositivi fissi validati prima del 2017 e il 40,6% successivamente; per quanto riguarda gli autovelox mobili il dato si attesta a un 67,2% approvati prima del 2017 e a un 32,8% successivi. Questo significa che oltre il 50% dei rilevatori di velocità potrebbero, si usa il condizionale, non avere quei requisiti specifici con l'inevitabile eventuale annullamento delle sanzioni stradali. E sì, perché la problematica principale riguardava l'omologazione di tutti gli apparati di controllo, autorizzando soltanto l'utilizzo di quelli vidimati a partire dal 13 giugno 2017. Il decreto del governo voleva dare una sforbiciata a multe e ricorsi da parte di automobilisti e associazioni, prevedendo lo spegnimento momentaneo degli autovelox più vecchi in attesa di renderli conformi alle nuove regole. Con questa mossa si voleva "azzerare" l'utilizzo, contemporaneo e sbagliato, di apparecchi "approvati" o "omologati" secondo la sentenza 10505 del 2024 della Cassazione.

La risposta dell'Anci

" Con riferimento alla ricognizione dei dati avviata da Anci per massima collaborazione istituzionale sui dispositivi di controllo a distanza della velocità, si evidenzia che in brevissimo tempo hanno risposto circa mille Comuni rappresentativi a livello nazionale.

ma si ribadisce che i numeri ricavati dalla ricognizione sono già affidabili. Attendiamo di continuare il confronto per arrivare alla formulazione delle indicazioni che i Comuni aspettano

Tutto questo ha permesso una prima proiezione delle coperture percentuali dei prototipi che godono di decreto di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, distinguendo tra quelli antecedenti l'anno 2017 e quelli successivi, come già comunicato formalmente allo stesso", fa sapere l'Anci in una nota che conclude spiegando che tutti gli altri Comuni che mancano all'appello saranno ulteriormente sollecitati "".