"Pensavamo fosse un figlio perfetto" parla il padre di Filippo Turetta

Dopo lo straziante ritrovamento del corpo della giovane Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa e poi gettata in un lago dall'ex fidanzato Filippo Turetta, il padre, Nicola Turetta ha parlato ai microfoni dei giornalisti. L'uomo, che fino a qualche giorno fa descriveva il figlio come "un bravo ragazzo", si è detto sotto choc, come del resto tutti i membri della sua famiglia.

Le parole del padre dell'assassino

Il padre dell'assassino, ritrovato fra la notte di sabato e domenica in Germania, ha poi posto le condoglianze alla famiglia di Giulia. " Siamo vicinissimi - ha detto - alla famiglia di Giulia, perché le volevamo bene ". L'uomo, distrutto dall'ira omicida del figlio, ha poi ricordato la giovane vittima e il rapporto - apparentemente - sereno con il figlio. " l'abbiamo conosciuta bene. Veniva qua con Filippo, ci vedevano. Sembrava una coppia perfetta; nessuno riporterà più Giulia. Siamo molto vicini a questa famiglia, e non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così un ragazzo a cui abbiamo cercato di dare tutto ".

Il figlio perfetto che tanto perfetto non era

Al tragico epilogo, dopo quattro giorni di ricerche disperate, l'uomo ha ammesso i suoi errori di valutazione nei confronti del figlio, fino a quel momento descritto davanti ai media come un ragazzino modello. " Ho pensato che fosse un figlio perfetto, perché non mi aveva dato mai nessun problema, né a scuola né con i professori, mai un litigio con qualche compagno di scuola o che altro. Mai. Con il fratello più piccolo, neanche una baruffa. Trovarmi con una cosa del genere, voi capite che non è concepibile, ci dev'essere qualcosa che è entrata in lui ". Il signor Nicola ha poi rivelato un fatto agghiacciante e inedito. Dopo la rottura con la giovane Giulia, Filippo avrebbe più volte minacciato il suicidio perchè incapace di stare senza Giulia, la stessa Giulia che qualche tempo dopo avrebbe prima ucciso e poi gettata in un lago. " Io son sicuro - ha continuato poi il padre di Filippo - che la Giulia avesse la sensazione che lui non le avrebbe mai torto un capello, perché sennò non avrebbe continuato comunque a uscire; in tutti questi anni come minimo lo vedi un ragazzo se è violento oppure un po' burrascoso.

"Avrei preferito che fosse finita in un altro modo"