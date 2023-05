Bandi milionari e pochi controlli: le ombre dietro la gestione dei migranti minorenni

La tragedia di Muhammad Haram, l'immigrato ammazzato a Modena durante una rissa, riaccende i fari sul mancato controllo dei minorenni stranieri non accompagnati da parte delle comunità di accoglienza. E a finire nel mirino, a questo giro, è uno dei centri più importanti della città emiliana, la cooperativa "San Filippo Neri".

La gestione del centro

"Per anni una parte della politica ha finto che il problema immigrazione incontrollata non esistesse e abbiamo assistito al boom di un vero e proprio business legato al traffico di essere umani, spesso minori - ha dichiarato al Giornale.it il capogruppo azzurro in Consiglio comunale Piergiulio Giacobazzi - Chiedere verifiche su chi accoglie i minori è un dovere morale. Così come la massima trasparenza sulle ingenti risorse pubbliche che vengono erogate a soggetti terzi per la gestione" . In questi giorni Forza Italia ha, infatti, presentato un esposto all’anticorruzione per presunte irregolarità sulla Fondazione che aveva in carico il ragazzo. Dai documenti relativi alla gestione, di cui IlGiornale.it è entrato in possesso, sembrerebbe infatti che l’organico del centro non rispettasse le normative. "Il cento per minori deve sottostare a una specifica normativa nazionale e regionale - prosegue Giacobazzi - Nello specifico l’ente che aveva in carico il minore ucciso ha confermato di avere al massimo due persone per turno per un totale di venti ospiti" .

Cosa prevede la normativa

La normativa regionale prevede un rapporto di un operatore ogni sette minorenni e, per il gruppo, uno ogni sei. In pratica, nello specifico del "San Filippo Neri", come ci conferma anche il consigliere azzurro, gli operatori in servizio sarebbero dovuti essere quattro e non la metà. Ma c'è di più. "Sabato, domenica e festivi - continua Giacobazzi - il rapporto scende addirittura a un solo operatore in servizio per tutti i minori ospitati" . Il fine settimana, insomma, a vigilare i minori durante tutta la giornata sembrerebbe presente un solo educatore. Stessa cosa per le notti: gli atti dimostrano come la gestione dei minori venga affidata a una sola persona. "Per il turno di notte il controllo è affidato a una guardia notturna, che è una persona qualificata, ma non un educatore" .

I finanziamenti economici